наверх
30.04.201716:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа

    (обновлено: )271
    Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал свое поражение в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
    Канал "24 канал" в Youtube

    Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Смотрите также: Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    Поединок, прошедший в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершился победой Джошуа нокаутом в 11-м раунде. Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом раунде смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол. Когда британец снова пошел в атаку на Кличко, рефери остановил бой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Киевский Дом профсоюзов накрыли большим панно к Евровидению-2017
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Сторонник кандидата на пост президента Франции, лидера движения "Вперёд!" (En Marche) Эммануэля Макрон. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?