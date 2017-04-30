Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа

Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Поединок, прошедший в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершился победой Джошуа нокаутом в 11-м раунде. Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом раунде смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол. Когда британец снова пошел в атаку на Кличко, рефери остановил бой.