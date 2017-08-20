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    Леннокс Льюис считает фарсом бой Мейвезера с Макгрегором

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    Леннокс Льюис недоумевает, почему Макгрегор решился на этот поединок. Другие боксеры за 49 боев не поняли, как победить Мэйуэзера, и теперь боец UFC, у которого не было карьеры в боксе, пытается победить его, добавил Льюис.
    Боксер Леннокс Льюис
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Бой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором – это фарс, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис, пишет Р-Спорт.

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    "Я бы не считал это за бой. Мэйуэзер будет боксировать против парня, который является бойцом UFC, а не боксером. Все хотят знать, что произойдет. Что будет делать Макгрегор, когда поймет, что он уступает Мэйуэзеру? Другие боксеры за 49 боев не поняли, как победить Мэйуэзера, и теперь боец UFC, у которого не было карьеры в боксе, пытается победить его — думаю, что это в определенной степени фарс", — цитирует Льюиса BBC.

    Ранее Мэйуэзер заявил, что заработает минимум 300 миллионов долларов за 36 минут в бою с Макгрегором. Ирландский боец ожидает, что заработает за данный бой около 100 миллионов долларов.

    Напомним, Бой Мэйуэзер — Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе.

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