Билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором стоят от 2 до 84 тыс евро

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Билеты на бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом Конором Макгрегором, выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), продаются по цене от 2 до 84 тысяч евро, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Irish Sun.

Бой по правилам бокса в первом среднем весе состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Местом проведения боя выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA боях.

Самый дешевый билет на бой обойдется в 2 тысячи евро. Самые дорогие билеты в первых рядах стоят до 84 тысяч евро.

Ранее Мэйуэзер-младший заявил, что минимальной цифрой своего дохода от возможного боя с Макгрегором считает 100 миллионов долларов, а ирландцу было предложено 15 миллионов долларов за организацию боя, а также проценты и плата за продажу прав на трансляции. При этом сам Макгрегор в ноябре заявлял, что хочет получить за поединок 100 миллионов долларов.

Американский боксер за время своей профессиональной карьеры не потерпел ни одного поражения, победив во всех 49 боях. Последний поединок Мэйуэзер провел в сентябре 2015 года, победив по очкам своего соотечественника Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA.

Макгрегор за карьеру в смешанных единоборствах потерпел три поражения и победил в 21 бою. Ирландец — первый боец в истории UFC, становившийся чемпионом в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.