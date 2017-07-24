Мэйуэзер "просто прибьет Макгрегора" - Тайсон

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что американец Флойд Мэйуэзер-младший "просто прибьет" ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Напомним, Бой Мэйуэзер — Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе.

"Макгрегора прибьют. Сначала я рассердился, ведь подумал, что бой пройдет по правилам ММА. Именно в этом была суть — узнать, сможет ли боксер победить бойца смешанных единоборств. Но Макгрегор поставил себя в такое положение, что его нокаутируют. Мэйуэзер занимается боксом всю свою жизнь, он боксировал с младенчества. Макгрегор не сможет бить ногами или делать захваты, у него немного шансов на победу", — цитирует 51-летнего Тайсона Boxingscene.

Ранее на пресс-конференции соперников Макгрегор заявил, что нокаутирует Мэйуэзера за четыре раунда.

Мэйуэзер провел свой первый бой на профессиональном ринге в октябре 1996 года, Макгрегору на тот момент было восемь лет.