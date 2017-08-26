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    Макгрегор vs Мэйуэзер: взвешивание перед "боем века"

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    В пятницу состоялась процедура взвешивания ирландского бойца ММА Конора Макрегора и американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего перед боем, который состоится в Лас-Вегасе в субботу.
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    По итогам процедуры Макгрегор оказался тяжелее своего соперника. Так, вес ирландца составил 153 фунта (69,4 кг), Мэйуэзера — 149,5 фунта (67,8 кг).

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    Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе. Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.

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