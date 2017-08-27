"Бой века" Мэйуэзера с Макгрегором отложили

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КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Начало поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским представителем смешанных единоборств Конором Макгрегором отложили, сообщает ESPN.

Сообщается, что начало отложено в связи с проблемами с показом платных трансляций боя.

Бой в первом среднем весе пройдет по правилам бокса в субботу (по американскому времени) в Лас-Вегасе и предварительно должен был начаться в 7:00 по Киеву. Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов. На данный момент время задержки начала боя не уточняется.

Американец выиграл все 49 боев на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 боя в ММА, одержав 21 победу.