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    Спорт

    "Бой века" Мэйуэзера с Макгрегором отложили

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    Бой должен был начаться в 7.00 утра по Киеву, однако возникли проблемы с показом платных трансляций поединка. На данный момент время задержки начала боя не уточняется.
    Макгрегор и Мэйуэзер. Архивное фото
    TheMacLife.com

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Начало поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским представителем смешанных единоборств Конором Макгрегором отложили, сообщает ESPN.

    Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера на взвешивании перед боем в Лас-Вегасе
    Канал Ruptly TV в Youtube
    Макгрегор vs Мэйуэзер: взвешивание перед "боем века"

    Сообщается, что начало отложено в связи с проблемами с показом платных трансляций боя.

    Бой в первом среднем весе пройдет по правилам бокса в субботу (по американскому времени) в Лас-Вегасе и предварительно должен был начаться в 7:00 по Киеву. Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов. На данный момент время задержки начала боя не уточняется.

    Американец выиграл все 49 боев на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 боя в ММА, одержав 21 победу.

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