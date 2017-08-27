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    Мэйуэзер-младший после 50-ой победы завершает карьеру

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    После победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором боксер-профессионал Флойд Мэйуэзер-младший заявил о завершении карьеры, отметив, что "выбрал подходящего партнера".
    Боксер Флойд Мэйуэзер
    Associated Press John Locher

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Американский боксер-профессионал Флойд Мэйуэзер-младший объявил о завершении карьеры сразу же после победы над бойцом ММА ирландцем Конором Макгрегором.

    Мэйуэзер в субботу в Лас-Вегасе в бою по правилам бокс одержал победу над Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.

    "Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы "потанцевать", — цитирует Мэйуэзера Би-би-си.

    Мэйуэзер после победы над Макгрегром побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях.

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