Мэйуэзер-младший после 50-ой победы завершает карьеру

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Американский боксер-профессионал Флойд Мэйуэзер-младший объявил о завершении карьеры сразу же после победы над бойцом ММА ирландцем Конором Макгрегором.

Мэйуэзер в субботу в Лас-Вегасе в бою по правилам бокс одержал победу над Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.

"Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы "потанцевать", — цитирует Мэйуэзера Би-би-си.

Мэйуэзер после победы над Макгрегром побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях.