ОБСЕ о "школьном перемирии": уже более 600 нарушений

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. С объявления "школьного перемирия" в Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня, сообщил на брифинге в Днепре первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, минувшая неделя стала уже третьей подряд неделей, когда миссия фиксирует снижение уровня насилия вдоль линии соприкосновения. По его словам, с начала августа уровень насилия на Донбассе снизился на 65%.

Хуг напомнил, что недавно все стороны на Донбассе снова взяли на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня на востоке Украины с полуночи 25 августа: "По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня".

Он подчеркнул, что боевые столкновения по-прежнему происходят в известных горячих точках, хотя уровень нарушений режима "тишины" меньше.

"Это количество — 600 нарушений режима прекращения огня, которые мы зафиксировали с тех пор, как очередное обязательство о прекращении огня вступило в силу рано утром 25 августа — включая насилие, совершенное с помощью тяжелого вооружения", — подчеркнул Хуг.

По его словам, с начала года и до 25 августа СММ зафиксировала 362 жертвы среди гражданского населения. К ним относятся те мирные жители, которые погибли, и те, которые получили ранения.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.