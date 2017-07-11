Deutsche Welle: пять фактов о партнерстве НАТО-Украина

facebook.com/MNS.GOV.UA

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"20 лет тому назад Украина и НАТО подписали Хартию об особом партнерстве. Украинский язык стал одним из языков официального интернет-сайта альянса, наряду с английским, французским и русским языками. Документ не дает Украине перспектив членства в альянсе и гарантий коллективной безопасности. Что же получила Украина от особого партнерства с НАТО", — попытался разобраться Александр Савицкий в статье для Deutsche Welle.

Хартия и безопасность

"Хартия об особом партнерстве между Украиной и НАТО была подписана во время Мадридского саммита Североатлантического альянса 9 июля 1997 года. В документе идет речь о "неделимости безопасности" Украины и всех государств в регионе ОБСЕ. Согласно ему, ни одна страна не должна строить свою безопасность за счет безопасности других. В случае прямой угрозы территориальной целостности Украины Хартия предусматривает создание кризисного консультативного комитета", — говорится в публикации.

Комплексный план поддержки Украины

"На Варшавском саммите НАТО в июле 2016 года на основании Хартии об особом партнерстве принят Комплексный план поддержки Украины. Он предусматривает крупнейшую в истории НАТО политическую и военную помощь стране, не являющейся членом альянса(…) В этом документе Украина названа "ключом к евроатлантической безопасности", — напоминает журналист.

Реформа вооруженных сил Украины

"Согласно Хартии, Вооруженные силы Украины переходят до 2019 года на стандарты НАТО (STANAG) в рамках проводимой в стране реформы. Военное сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом разворачивается в 13 областях и по 40 целевым направлениям. Оно направлено на достижение таких стратегических целей, как создание объединенной системы руководства силами украинской обороны, эффективная политика планирования и применения ресурсов, усиление боеспособности украинских частей и соединений по мировым стандартам, объединенная с НАТО логистика и система медицинского обеспечения", — пишет DW.

Читайте также: В отношении НАТО у Порошенко политика двойных стандартов — Жданов

Комиссия НАТО-Украина и политический диалог

"Политический диалог Украины с альянсом обеспечивается путем двусторонних контактов на всех уровнях, включая межпарламентские контакты между Верховной Радой Украины и Парламентской ассамблеей НАТО. Главная роль здесь принадлежит созданной в 1997 году Комиссии НАТО-Украина", — говорится в статье.

"Главными сферами политических консультаций стали вопросы евроатлантической безопасности, предотвращение конфликтов, управление кризисами, поддержание мира, нераспространение ядерного, биологического и химического оружия, контроль над вооружением, борьба с контрабандой наркотиков и терроризмом. Проводятся регулярные встречи между Украиной и НАТО на уровне Североатлантического совета, взаимные визиты высокого уровня, начала работу военная миссия связи Украины при штаб-квартире НАТО", — отмечает автор публикации.

Практическое сотрудничество: трастовые фонды и рабочие группы

"Практическое сотрудничество осуществляется в 5 рабочих группах. Они занимаются военной реформой, экономической безопасностью, наукой и охраной окружающей среды и чрезвычайными ситуациями гражданского характера", — пишет DW.

"После начала конфликта на востоке Украины НАТО учредила ряд трастовых фондов, в том числе по кибербезопасности, по реформированию систем логистики и стандартизации Вооруженных сил Украины, по физической реабилитации (протезированию) военнослужащих, раненных в ходе конфликта, по их переподготовке и социальной адаптации, по модернизации системы управления войсками и связи, по развитию национальной системы противоминной деятельности, по перезахоронению радиоактивных отходов. Общий объем этих трастовых фондов составляет 6 миллионов евро", — говорится в статье.

"Еще 10 миллионов евро в течение 2014-2017 годов выделяется на программу НАТО "Наука ради мира и безопасности". Кроме того, после масштабной кибератаки, которой подверглась Украина 27 июня из-за распространения вируса Petya.А, альянс объявил о дополнительном расширении трастового фонда Украина — НАТО по кибербезопасности еще на один миллион евро", — отметил автор публикации.

При этом президент Петр Порошенко заявляет, что Киев пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, а сосредоточится на проведении реформ по достижению критериев организации.

Читайте также: Киев спустя 10 лет снова хочет получить план по достижению членства в НАТО

"Отныне наш приоритет – интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в НАТО… Хочу подчеркнуть, что это не значит, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Это значит, что нам нужно построить реальную программу реформ, сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и тут нам нужна помощь наших партнеров по НАТО", — сказал Порошенко в понедельник, 10 июля, открывая заседание комиссии Украина – НАТО.

Верховная Рада Украины 8 июня текущего года приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Порошенко подписал закон 6 июля.

При этом Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.