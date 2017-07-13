наверх
13.07.201719:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Deutsche Welle. Немецкий политик: НАТО не готово защищать Украину

    (обновлено: )7330
    Готовы ли страны НАТО защищать Украину и насколько это выгодно самому Альянсу? Ответить на этот вопрос попытался зампредседателя Европарламента Александер Ламбсдорф. А что думает немецкий политик о конфликте в зоне АТО и ситуации с Крымом?
    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Попытка деэскалации ситуации в Украине путем минских договоренностей была правильной. И постоянный поиск диалога – тоже правильно. Но, что касается политики в отношении России, мы должны более детально рассмотреть, что мы можем сделать. Однако фундаментально менять курс я бы не стал", – заявил в интервью DW заместитель председателя Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Германии Александер Ламбсдорф.

    "Нужно признать реалии современной международной политики. Никто не готов идти на силовой конфликт с Россией, чтобы вернуть Крым. Но есть и правовое измерение. Для внешней политики свободных демократов, которые унаследовали позицию Геншера, центральным является международное право", — отметил Александер Ламбсдорф.

    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua
    Сегодня принятие Украины в НАТО выглядит крайне маловероятным - эксперт

    Читайте также: Deutsche Welle: пять фактов о партнерстве НАТО-Украина

    "В данном случае было допущено грубое нарушение международного права. Мы не признаем действия России в отношении Крыма. Это означает, что даже если фактически возвращение Крыма Украине невозможно, потому что никто не желает эскалации насилия, с правовой точки зрения, мы не признаем Крым российским. Это совершенно четкая линия. И практически весь мир придерживается такой позиции", — заявил немецкий политик.

    Рассказал заместитель председателя Европарламента и о своем видении перспектив членства Украины в НАТО: "Германия в 2008 году, когда Украина подала заявку на членство в НАТО, сказала "нет", Украину не должны принимать в НАТО. Другие страны Центральной и Восточной Европы, которых мы приняли в НАТО, они хотели этого. Это их позиция".

    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    В отношении НАТО у Порошенко политика двойных стандартов — Жданов

    "Мы должны обратить внимание на интересы самой НАТО, можем ли мы, хотим ли мы защищать Украину? Я, честно говоря, не вижу никакой готовности для этого. Я вижу готовность стабилизировать ситуацию в Украине, способствовать ее демократическому развитию, ее экономическому росту. Но дать гарантию соблюдения 5-й статьи Устава НАТО, которая расценивает нападение на одну страну НАТО как атаку на все страны альянса, я не вижу готовности к этому. И поэтому в данном вопросе нужно подходить к решению проблемы с большим терпением и осторожностью", — отметил Александер Ламбсдорф.

    "В том, что касается Украины, я настроен критически. Мне кажется, что за 25 лет у украинцев было много шансов достичь позитивного развития страны. Если сравнить Польшу и Украину, которые после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора имели одинаковые условия для развития, одинаковые экономические показатели на душу населения, то сейчас Польша в три раза успешнее и благополучнее, чем Украина", – полагает немецкий политик.

    "Вероятно, украинские элиты не хотели модернизации своей страны и реформ. Украине предстоит еще очень многое наверстать. Поэтому я критически настроен относительно развития Украины, но это не имеет ничего общего с ее государственным суверенитетом и правом на то, чтобы уважали ее границы", – отметил заместитель председателя Европарламента.

    Порошенко: Украина построит завод боеприпасов по стандартам НАТО. Видео
    Сайт президента Украины
    Порошенко: Украина построит завод боеприпасов по стандартам НАТО

    Читайте также: Киев спустя 10 лет снова хочет получить план по достижению членства в НАТО

    "СвДП – партия, которая отстаивает интересы экономики и предпринимателей. Но при этом мы считаем, что санкции против России – правильное решение. Почему? Потому что нарушение международного права в том, что касается Крыма и восточной Украины настолько серьезно, что ведет к нарушению миропорядка. К нарушению правил в ОБСЕ, которая являлась делом всей жизни Геншера. И это нарушение не может остаться без последствий", – заявил Ламбсдорф.

    "Что было бы альтернативой санкциям? У нас есть возможность ничего не делать. У нас была возможность начать военную эскалацию. И у нас был путь санкций – золотая середина. Я думаю, что этот путь в данном случае верный. И мы говорим об этом представителям немецкой экономики, вы должны понять, что политика имеет приоритет перед экономическими интересами. Поэтому позиция свободных демократов по этому вопросу абсолютно однозначная", – подчеркнул заместитель председателя Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Германии Александер Ламбсдорф.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш