Deutsche Welle. Немецкий политик: НАТО не готово защищать Украину

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Попытка деэскалации ситуации в Украине путем минских договоренностей была правильной. И постоянный поиск диалога – тоже правильно. Но, что касается политики в отношении России, мы должны более детально рассмотреть, что мы можем сделать. Однако фундаментально менять курс я бы не стал", – заявил в интервью DW заместитель председателя Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Германии Александер Ламбсдорф.

"Нужно признать реалии современной международной политики. Никто не готов идти на силовой конфликт с Россией, чтобы вернуть Крым. Но есть и правовое измерение. Для внешней политики свободных демократов, которые унаследовали позицию Геншера, центральным является международное право", — отметил Александер Ламбсдорф.

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"В данном случае было допущено грубое нарушение международного права. Мы не признаем действия России в отношении Крыма. Это означает, что даже если фактически возвращение Крыма Украине невозможно, потому что никто не желает эскалации насилия, с правовой точки зрения, мы не признаем Крым российским. Это совершенно четкая линия. И практически весь мир придерживается такой позиции", — заявил немецкий политик.

Рассказал заместитель председателя Европарламента и о своем видении перспектив членства Украины в НАТО: "Германия в 2008 году, когда Украина подала заявку на членство в НАТО, сказала "нет", Украину не должны принимать в НАТО. Другие страны Центральной и Восточной Европы, которых мы приняли в НАТО, они хотели этого. Это их позиция".

"Мы должны обратить внимание на интересы самой НАТО, можем ли мы, хотим ли мы защищать Украину? Я, честно говоря, не вижу никакой готовности для этого. Я вижу готовность стабилизировать ситуацию в Украине, способствовать ее демократическому развитию, ее экономическому росту. Но дать гарантию соблюдения 5-й статьи Устава НАТО, которая расценивает нападение на одну страну НАТО как атаку на все страны альянса, я не вижу готовности к этому. И поэтому в данном вопросе нужно подходить к решению проблемы с большим терпением и осторожностью", — отметил Александер Ламбсдорф.

"В том, что касается Украины, я настроен критически. Мне кажется, что за 25 лет у украинцев было много шансов достичь позитивного развития страны. Если сравнить Польшу и Украину, которые после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора имели одинаковые условия для развития, одинаковые экономические показатели на душу населения, то сейчас Польша в три раза успешнее и благополучнее, чем Украина", – полагает немецкий политик.

"Вероятно, украинские элиты не хотели модернизации своей страны и реформ. Украине предстоит еще очень многое наверстать. Поэтому я критически настроен относительно развития Украины, но это не имеет ничего общего с ее государственным суверенитетом и правом на то, чтобы уважали ее границы", – отметил заместитель председателя Европарламента.

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"СвДП – партия, которая отстаивает интересы экономики и предпринимателей. Но при этом мы считаем, что санкции против России – правильное решение. Почему? Потому что нарушение международного права в том, что касается Крыма и восточной Украины настолько серьезно, что ведет к нарушению миропорядка. К нарушению правил в ОБСЕ, которая являлась делом всей жизни Геншера. И это нарушение не может остаться без последствий", – заявил Ламбсдорф.

"Что было бы альтернативой санкциям? У нас есть возможность ничего не делать. У нас была возможность начать военную эскалацию. И у нас был путь санкций – золотая середина. Я думаю, что этот путь в данном случае верный. И мы говорим об этом представителям немецкой экономики, вы должны понять, что политика имеет приоритет перед экономическими интересами. Поэтому позиция свободных демократов по этому вопросу абсолютно однозначная", – подчеркнул заместитель председателя Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Германии Александер Ламбсдорф.