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    Столтенберг: ЕС не сможет обойтись без НАТО

    (обновлено: )3001
    Генеральный секретарь НАТО призвал избегать дублирования Альянса, создания европейских командований, европейской армии, а также риторики, что Европа справится без НАТО.
    Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без Альянса.

    Об этом он сказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

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    "НАТО является самым мощным военным альянсом в мире, потому что имеет большую силу сдерживания. Эта сила основывается на статье 5 вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного союзника рассматривается как нападение на все НАТО", — сказал Столтенберг.

    Говоря об общей оборонной политике ЕС, он подчеркнул, что следует избегать конкуренции и лишь дополнять действия НАТО. "Ясно, впрочем, говорят это многие европейские лидеры. Мы хотим больше европейских сил, более современных способностей, больше расходов на оборону, меньше фрагментации", — уточнил генсек НАТО.

    Он призвал избегать дублирования, создания европейских командований, европейской армии, а также риторики, что Европа справится без НАТО. "Потому что это НАТО является гарантом коллективной обороны, и Европа от него зависит", — отметил он.

    Генеральный секретарь напомнил, что действие договора brexit приведет к тому, что за пределами ЕС окажутся две страны с высокими расходами на оборону — США и Великобритания, а "три из четырех боевых групп на восточном фланге будут направляться в страны за пределами ЕС".

    "Поэтому "нет возможности справиться без помощи тех членов НАТО, которые не входят в ЕС", — заключил Столтенберг.

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