В Минобороны сообщили основные направления реформирования армии

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В настоящее время есть пять основных задач, на которых необходимо сосредоточиться для реформирования Вооруженных сил Украины, заявил в интервью изданию "Тверезий погляд" министр обороны Степан Полторак.

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"Прежде всего, это реализация продуманной кадровой политики. Для этого уже увеличено денежное содержание военнослужащих, особенно тех, которые выполняют задачи в районе проведения АТО. Работу по этому направлению мы планируем продолжать и дальше. Также принято решение об увеличении финансирования для строительства жилья. Направлено дополнительное финансирование для улучшения системы отбора и подготовки сержантского состава", — сказал министр.

Вторым приоритетным заданием, по словам министра, является обеспечение сбалансированного подхода в использовании финансовых и материальных ресурсов. Кроме того, основные усилия сейчас направлены на вступление Украины в НАТО.

"Среди первоочередных задач, которые необходимо реализовать в довольно короткие сроки, является обеспечение Вооруженных сил необходимым вооружением, военной и специальной техникой. И, конечно, нужно продолжать развивать и совершенствовать оборонную инфраструктуру. Поэтому, согласно перспективному плану, в каждой бригаде будет построено общежития для контрактников. Кроме того, продолжается обустройство учебных центров, полигонов и других военных объектов", — сообщил глава Минобороны.

Как отметил Полторак, дальнейшее укрепление обороноспособности Украины возможно только при условии внедрения радикальных изменений.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон "серьезно рассматривает" вопрос о поставках оружия ВСУ, однако решение по этой теме пока не принято.