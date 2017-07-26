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    Полторак: Киев ждет оборонительное оружие от разных стран

    (обновлено: )10604
    Министр обороны Степан Полторак отметил, что Украина обращалась в разные страны мира о предоставлении украинской армии оборонительного оружия, ожидаются соответствующие решения.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев обращался к разным странам о предоставлении украинской армии оборонительного оружия и теперь ожидает соответствующих решений.

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    Канал CNN на Youtube
    США испытали лазерное оружие в Персидском заливе

    "Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась в разные страны мира о предоставлении украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения и положительно будем воспринимать такую помощь", — написал Полторак в среду на своей странице в Facebоok.

    Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.

    В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

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