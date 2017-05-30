Полторак подписал указ о призыве офицеров на военную службу

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.

"Пять минут назад я получил информацию, что министр подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу по призыву. Теперь приказ будет отправлен в Минюст. Срок призыва составляет 18 месяцев", — сообщил заместитель начальника штаба Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко.

Срок призыва — 18 месяцев.

По словам Артеменко, могут быть призваны офицеры запаса в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки, имеют высшее образование (не ниже уровня "бакалавр") и офицерское звание. Призываться будут как мужчины, так и женщины.

Ранее в Минобороны сообщали, что в этом году офицеры по призыву в обязательном порядке пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах ВСУ. Офицеры после подготовки будут назначаться на первичные офицерские должности в воинские части, которые не участвуют в военной спецоперации на территории Донецкой и Луганской областей.