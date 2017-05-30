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    Полторак подписал указ о призыве офицеров на военную службу

    (обновлено: )83127
    Сообщается, что офицеры запаса будут призваны на службу в ВСУ на 18 месяцев. Могут быть призваны офицеры запаса в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки, имеют высшее образование и офицерское звание.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.

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    "Пять минут назад я получил информацию, что министр подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу по призыву. Теперь приказ будет отправлен в Минюст. Срок призыва составляет 18 месяцев", — сообщил заместитель начальника штаба Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко.

    Срок призыва — 18 месяцев.

    По словам Артеменко, могут быть призваны офицеры запаса в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки, имеют высшее образование (не ниже уровня "бакалавр") и офицерское звание. Призываться будут как мужчины, так и женщины. 

    Ранее в Минобороны сообщали, что в этом году офицеры по призыву в обязательном порядке пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах ВСУ. Офицеры после подготовки будут назначаться на первичные офицерские должности в воинские части, которые не участвуют в военной спецоперации на территории Донецкой и Луганской областей.

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