Полторак в НАТО: будет оказана помощь

Владимир Матвеев, обозреватель

В ходе визита в штаб-квартиру НАТО министр обороны Украины заручился продолжением политической поддержки и сотрудничества генсека Альянса, обсудил с коллегой из Польши усиление военного сотрудничества и способы противодействия кибератакам, а с министром обороны Канады — возможности закупки оборонного оборудования у этой страны.

"Все, что происходит в Украине, будет всегда находиться на первых позициях повестки дня Альянса", — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 июня, в Брюсселе в штаб-квартире НАТО в ходе встречи с министром обороны Украины генералом армии Степаном Полтораком. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

В ходе встречи Столтенберг сказал о продолжении политической поддержки и сотрудничестве с Украиной, а также рассказал о планах визита в ближайшее время Североатлантического совета НАТО.

Полторак проинформировал генсека НАТО Столтенберга о ситуации на востоке страны и об "активизации диверсионной деятельности в стране".

"Мы четко понимаем все вызовы и угрозы, которые возникают в связи с кибератаками на особо важные государственные объекты страны. Поэтому – планируем комплекс мероприятий, относительно противодействию этим угрозам", — сказал Полторак, которого цитирует пресс-служба Минобороны Украины.

Полторак заявил, что Украина будет готова к отражению возможной "агрессии" в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2017". Генсек НАТО рассказал на брифинге о том, какие угрозы они видят, и сообщил, что группировка, присутствие НАТО в странах Балтии и Польше будет усилено, а также присутствие в Черноморском регионе.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что Альянс поможет Украине в защите от кибератак, подобных тем, что произошли в минувший вторник.

Помимо участия во встрече министров стран-членов, где обсуждался широкий круг вопросов, Полторак провел ряд двусторонних встреч в штаб-квартире НАТО. В частности, с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджжаном и министром обороны Польши Антонием Мацаревичем.

Министерство обороны Украины Министры обороны Польши Антоний Мацаревич и Украины Степан Полторак

В ходе встречи министр обороны Украины проинформировал канадского коллегу о ситуации на востоке страны и обсудил перспективы оборонного сотрудничества и возможности закупки оборонного оборудования у Канады на 2018 год, сообщают СМИ, хотя сообщение на сайте Минобороны Канады менее детализировано.

Харджит Сингх Саджан в ходе встречи министров обороны стран НАТО принял участие в дискуссии по поводу оказания помощи Украине в поддержке ее безопасности, стабильности и суверенитета.

"Мы провели продуктивную дискуссию на полях НАТО по поводу помощи Украине в поддержке ее безопасности, стабильности и суверенитета", — сказал Саджан.

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В ходе переговоров с министром национальной обороны Польши Антонием Мацеревичем стороны обсудили совершенствование и углубление военного сотрудничества двух оборонных ведомств, а также способы противодействия кибератакам, "которые применяются в качестве гибридного инструмента агрессии", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Страны НАТО в рамках усиления боевого потенциала укрепят системы ПВО. "Нам нужны более тяжелые, более быстрые и более современные оборонительные системы. Это, в частности, касается самолетов, которые могут действовать в районах с сильной противовоздушной обороной, а также улучшить противовоздушную оборону на кораблях НАТО", — сказал Столтенберг на пресс-конференции, сообщает Politiken. Генсек также указал на потребность в большем количестве самолетов для дозаправки, которые могут заправлять боевые самолеты в воздухе.

Министерство обороны Украины Степан Полтрак и Йенс Столтенберг

Министры обороны Польши и Украины также сфокусировали внимание на активизации деятельности Литовско-Польско-Украинской бригады Литполукрбриг.

Показательно, что группа курсантов ВС США находилась минувшую неделю в штабе Литполукрбриг с целью ознакомления с операционными процедурами, структурой и аспектами функционирования многонациональной бригады в контексте углубления военного сотрудничества Польши и США, говорится в сообщении.

Напомним, согласно СМИ, в рамках реализации трастового фонда Украина — НАТО по вопросам кибербезопасности украинская сторона в ближайшее время может получить оборудование и технику для борьбы с кибератаками на сумму свыше 1 млн евро, сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Во время брифинга Столтенберг сообщил, что страны НАТО разрабатывают серьезные современные технологии по киберзащите и готовы оказать помощь партнерам.

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В целом, встреча министров обороны прошла "под знаком секретных переговоров о ядерном оружии и желания НАТО наращивать военные мускулы". Еще "все попытались похоронить разногласия, связанные с распределением ноши между США и остальными членами альянса", пишет Якоб Свендсен в Politiken.