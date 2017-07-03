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    Аналитика и комментарии

    Вирус (почти) вынес смертельный приговор украинскому фондовому рынку

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (95)

    (обновлено: )91131
    На фондовом рынке резко сократившаяся ликвидность, длительное падение фондовых индексов, отток капитала, который наблюдается уже многие годы, заявил эксперт.
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/nataly.zaika.5

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Хакерская атака вируса Petya.A, который нанес огромный ущерб украинской экономике, парализовал и фондовый рынок страны. На фондовой бирже ПФТС приостановлены торги до восстановления работы Расчетного центра (РЦ) и Национального депозитария Украины (НДУ), которые осуществляют клиринг и учет ценных бумаг. Сама биржа от атаки не пострадала.

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    Торги на другой площадке — "Украинской бирже" проводятся в стандартном режиме, за исключением фьючерсных и опционных контрактов на индекс украинских акций. Крупнейшая по объемам торгов биржа "Перспектива", которая также пострадала от вируса, в четверг так и не смогла не смогла возобновить работу.

    Впрочем, украинский фондовый рынок и без вируса уже давно дышит на ладан. 90% объема торгов — это торговля государственными облигациями. Акциями в Украине почти не торгуют. Индексы двух крупнейших бирж — ПФТС и "Украинской биржи" за последние 5 лет упали почти на 80% и продолжают оседать до сих пор. 

    "Вирус заблокировал компьютеры, которые осуществляли клиринговую деятельность. Это как минимум, блокирует возможность передвижения ценных бумаг или их корректного отображения, что может привести к  ошибкам или нежелательным последствиям. Гораздо проще будет сделать перерыв, чтобы полностью восстановить всю информацию, чтобы она корректно отображалась для дальнейших торгов. Второй момент — активность самих по себе площадок. Резко сократившаяся ликвидность, длительное падение фондовых индексов, отток капитала, который наблюдается уже многие годы. Сейчас восстановление фондовых индексов недостаточно для привлечения интереса инвесторов к ценным бумагам. Кроме того, резко сократилось число ценных бумаг, "голубых фишек", поменялась структура индекса. В результате, пока фондовые площадки и фондовый рынок не интересны большому числу инвесторов. Они сейчас  сосредоточились, скорее, в облигационном рынке. Резко сократилось число брокерских компаний. 

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    Экономический спад, который произошел в Украине, он в принципе не предполагает инвестиционную активность. Наоборот, люди пытались максимально выйти в наличность и, это лишь усугубляло ситуацию, выводились деньги с банковских депозитов, не говоря уже о таком рискованном инструменте, как фондовый рынок", - сообщил РИА Новости Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин.  

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