Эксперт: вступить в НАТО одного желания мало

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Реформа Вооруженных сил продолжается, но это не значит, что в ближайшее время Украина вступит в НАТО. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак. По его словам, в Альянс вступает государство, а не Вооруженные силы Украины или Министерство обороны, поэтому кроме реформ оборонного сектора, нужны изменения и в других сферах, чтобы привести их в соответствие европейским стандартам.

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Также министр обороны отметил, что со стороны НАТО есть полная поддержка реформ ВСУ. Как проходит реформа, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

Олег Стариков/Facebook Олег Стариков. Архивное фото

На каком этапе сейчас реформа ВСУ?

— В соответствии с военной доктриной, стратегическим оборонным бюллетенем, стратегией национальной безопасности и обороны ведется реформирование Вооруженных сил Украины. Это стратегические документы, которые разработаны. Создан комитет реформ, в который входят представители, советники высшего уровня от Штатов, королевства Великобритании, Германии, Канады. В принципе я являюсь членом этого комитета реформ, и периодически в первом квартале ходил на заседания комитета. Можно сказать так, что армия — это большой механизм, машина такая, который невозможно реформировать в один-два дня, как нам бы хотелось бы – раз, и мы ее реформировали. Ее развалить легко, а поставить в новое русло, привести к так называемым стандартам НАТО, то есть к стандартам STANAG – это очень тяжело, потому, что у нас до сих пор армия советского образца. А что такое армия НАТОвского образца? Это, во-первых, самое главное, отношение к солдату. Он не для того, чтобы как Жуков говорил – "бабы нарожают", это пушечное мясо. А там каждый солдат – это самая большая ценность, и вокруг солдат строится все управление и тому подобное. Реформа идет. Опять же, это тяжелый механизм, но самое главное – у нас есть боевой опыт, но мы его приобретаем в сухопутных войсках – это один вид, а у нас есть еще воздушные силы, военно-морские силы. Эти два других компонента боевой опыт не приобретают. У нас армия сейчас третьего поколения с элементами, вкраплениями четвертого поколения – это высокоточное оружие, поэтому если мы не преобразуем и не начнем через военно-промышленный комплекс наш выпускать и вооружать нашу армию, делать так, чтобы она могла участвовать в бесконтактных боях с оружием четвертого поколения, то мы останемся с армией, как при Советском союзе.

В странах НАТО армия четвертого поколения?

— Да. Дело в том, что есть два вида армии. Мы берем больше известные, это советская – Россия, Белоруссия, и НАТОвская армия. В НАТОвской армии все открыто, там есть свои процедуры, директивы, там система управления, система принятия решений и прочее. Там командир не то, что делай, как я сказал, а там командир перед тем, как принять решение, они считают, сколько у них будет потерь, если потери большие, они не принимают решение идти атаку. А в армии советского типа задание – первого мая взять Киев, и положили полмиллиона человек, зато взяли Киев. У нас все, что хотят спрятать, это засекречено. А у них особо-то не засекречено. У них, если хочешь узнать, как финансируются вооруженные силы, то вплоть до роты можно узнать, сколько денег идет, сколько личного состава в роте и каким вооружением оно вооружается. Поэтому это совершенно другой мир. И вот наши генералы, офицеры, которые учились в советское время, им сейчас тяжело перестроиться, это другое мировоззрение. Но потихонечку оно идет, это хорошо.

То есть теоретически украинская армия может перестроиться?

— Да, я об этом и говорю. Я могу много критиковать, но вопрос не в критике, вопрос в том, что мы стоим в заторе, а впереди в километрах двух уже машины поехали. Вот этот корабль повернули туда, и мы уже начали двигаться в ту сторону, уже назад дороги нет. Мы уже будем двигаться туда, куда надо.

Продолжая аналогию, одно дело, когда водители сидят и возмущаются, каждый в своей машине, а другое, когда вышли и помогли той машине, которая вызвала затор.

— Да, угроза, которая возникла для Украины, она всех сплотила, все поняли, что что-то не то, и начали реформировать. Потому что, представьте, у нас тут группировка в Украине была, 800 тысяч человек, было три округа – это страшное дело, что было. И все эти округа самые блатные были, все ж ехали в Украину, лучше в Украине служить, чем на дальнем востоке или в Сибири. Поэтому все в Украине служили. В принципе тяжело переформироваться, но сейчас идет потихонечку-потихонечку, двигаемся. А еще вот, я хочу отметить, дело в том, что я вот говорил про STANAG – это так называемые директивы и процедуры. Самая основная задача НАТО, вооруженных сил евроатлантического содружества – это то, что у них единый оперативный план, оперативная совместимость. И вот система управления, система принятия решений, система логистики у них одинаковая. Например, наш самолет прилетел в аэропорт бундесвера, его должны там обслужить, его должны заправить, а как, например, если у них евророзетка, а у нас советская розетка. В НАТО около двух тысяч стандартов. У нас в ВСУ знаете, сколько принято STANAG за два года? Вот моим данным, всего два. Понимаете, два.

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А где переучивать офицеров? У нас есть база?

— У нас ведь учебные заведения Вооруженных сил, раньше они были военными училищами, сейчас академиями их сделали, да? А из академии сделали университет. Наши боевые офицеры, которые сейчас в академии обучают, они ездят в штаб-квартиру НАТО и в учебные заведения НАТО, то есть это самое главное, чтобы мозги переключить и сделать так, чтобы не "делай, как я сказал", а "делай, как я". У них ведь командир идет вперед, а за ним солдатики бегут. А у нас все побежали, а командир будет в окопе сидеть, правильно? Но я беру тактический уровень, я не про стратегический. Я по крайней мере надеюсь, что к 2020 году мы примем достаточное количество STANAG, у нас уже будут бригады, то есть уровень тактический, мы уже будем оперативно совместимы, про стратегический я не говорю, этого не будет. А тактический уровень — отдельные подразделения будут уже оперативно совместимы. Силы спецопераций тоже будут оперативно совместимы. И мы уже на уровне тактических группировок можем проводить совместные учения с НАТО. Вот это уже хорошо. Но принятие страны в НАТО – это очень далеко, я полностью согласен с министром обороны. Вступление в НАТО — это признать принципы Альянса, это мировоззрение НАТО, переделать политическую систему, перестрой страны на рыночную экономику, полностью уважать меньшинства, перестать конфликтовать, это большой комплекс такой, это полностью переделать всю систему, а Вооруженные силы уже идут параллельно с ним. И от вас, и от меня зависит, как наша страна вступит в НАТО.

Вы говорите, что это длительный процесс. Насколько?

— До 2020 года мы опять же, дай-то Бог, если будут у нас бригады, а бригада – это тактическое звено, это уже будет хорошо. А по моим пессимистическим оценкам, мы в НАТО будем вступать очень долго, как и в Евросоюз.

Но это произойдет?

— Да, вот это будет, потому что назад уже нас не сдвинешь. Ни война, ничего не сдвинет. Мы пошли в то русло, потихонечку будем набирать ход и отходить от этой совковости, от империи, будем идти в Евросоюз.

Ранее эксперт аналитической группы "Рубикон" Александр Маслак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что украинская армия должна переходить на стандарты НАТО вне зависимости от того, есть ли у нее перспектива членства в Альянсе.