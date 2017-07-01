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    У НАТО нет единогласной поддержки по членству Украины - посол

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    По словам посла, он был удивлен, когда Верховная Рада Украины определила, что основными принципами внешней политики страны является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации.
    Флаги Украины и НАТО
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Страны-члены НАТО единогласно не поддерживают возможность будущего обретения Украиной членства в Альянсе, заявил в интервью газете "Зеркало недели" посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер.

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    По его словам, он был удивлен, когда Верховная Рада Украины определила, что основными принципами внешней политики страны является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации.

    "Чтобы получить членство в НАТО, требуется единогласная поддержка всех стран-членов Альянса. Сейчас я такой ситуации не вижу", — сказал посол, добавив, что в Альянсе, по-прежнему уважают территориальную целостность Украины.

    "НАТО помогает вашей стране реформировать вооруженные силы через трастовые фонды, Нидерланды тоже принимают в этом участие, в частности помогают с двумя трастовыми фондами — логистическим и медицинским. Соответственно, мы поддерживаем реформу Вооруженных сил Украины", — сказал посол.

    Как сообщалось ранее в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), Украина как партнер потеряна для России на долгое время, Киев будет выстраивать отношения с западными структурами без членства в НАТО.

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