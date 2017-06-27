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    Политика

    НАТО продолжит поддерживать реформы институтов в Украине - замгенсека

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (259)

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    Нынешняя ситуация на востоке Украины "вызывает особую тревогу", заявила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.
    Флаги Украины и НАТО
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. НАТО продолжит оказывать поддержку Украине в реформировании ее военных институтов, заявила во вторник заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
    Стук в закрытую дверь. Рада высказалась "за" НАТО

    По ее словам, нынешняя ситуация на востоке страны "вызывает особую тревогу".

    "НАТО будет и впредь оказывать поддержку Украине в ее стремлении реформировать свои институты по обороне с тем, чтобы она могла более эффективно защищать себя", — сказала она, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.

    Читайте также: Deutsche Welle: главная преграда на пути Украины в НАТО

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В четверг Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

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