Столтенберг: НАТО помогает Украине в киберобороне

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО помогает укреплять кибероборону Украины.

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"Был создан трастовый фонд по киберобороне, где мы финансируем программы и деятельность, которой мы занимаемся. Поэтому специалисты НАТО обеспечивают содействие Украине по укреплению ее кибербезопасности. Кибератака, которую мы наблюдали на этой неделе, подчеркивает важность поддержки и помощи, которые НАТО предоставляет Украине для укрепления киберобороны", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Напомним, во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.