Парубий о НАТО, летальном вооружении и отношениях Украины и США

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе своего официального визита в Вашингтон планирует встретиться со спикером нижней палаты американского парламента.

"Ключевым мероприятием завтра (в среду, 14 июня, — Ред.) станет встреча со спикером Палаты Представителей Полом Райаном, с которым мы должны заключить и подписать меморандум о сотрудничестве между Конгрессом США и украинским парламентом", – сообщил Парубий в студии "Голоса Америки".

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По словам спикера, меморандум предусматривает углубление сотрудничества между странами на уровне парламентов и парламентских комитетов.

"Меморандум заложит прочный фундамент для нашего дальнейшего сотрудничества", – подчеркнул Парубий.

Он также назвал вступление в НАТО "приоритетом №1" украинской внешней политики, а также прокомментировал вопрос о предоставлении США Украине летального оружия.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО.