Парубий: вопрос о летальном оружии для Украины поднимался в Пентагоне

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В Пентагоне продолжается обсуждение вопроса о предоставлении Украине летального оружия, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе визита в США.

По словам спикера, вопрос предоставления летальной оружия, как и вопрос усиления санкций, поднимался в Пентагоне.

"Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым", — цитирует Парубия пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

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Он заверил, что "нет отрицательного ответа, дискуссия открыта".

"Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", — добавил глава парламента.

Напомним, палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

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Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но пока только в виде обмундирования и оборудования. Вопрос предоставления Киеву "летального вооружения" не раз поднимался, но Киев такого оружия так и не получил.