Deutsche Welle: главная преграда на пути Украины в НАТО

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Эксперт по Восточной Европе из Центра европейской политики в Брюсселе Пауль Иван рассказал в интервью DW о том, что означает принятое в четверг, 8 июня, решение Верховной рады Украины внести изменения в законодательство, закрепляющие намерение страны стать членом Североатлантического альянса.

"Это прежде всего политическое послание, способ заявить об интересах Украины, о ее ориентации во внешней политике. Я бы сказал, что это сигнал и для граждан Украины, и для ее западных партнеров, а также для России. Это заявление о политическом выборе", — отметил политолог.

"О своем желании вступить в НАТО Киев заявлял и ранее. Я бы рассматривал голосование в Раде как дальнейший шаг в этом направлении. В то же время, если посмотреть на ситуацию внутри страны, я бы сказал, что среди ее политических сил еще нет консенсуса по этому вопросу. Если посмотреть на результаты голосования в Раде, налицо однозначная поддержка вступления Украины в альянс, но среди украинских политиков все же нет единодушия на этот счет", — полагает эксперт.

"Даже если бы Украина была лучше подготовлена, до вступления в НАТО было бы еще далеко. Это длительный процесс, и это нужно четко понимать. В то же время есть ряд довольно сложных проблем, которые необходимо решить, чтобы иметь реальную надежду на вступление. Они главным образом связаны с конфликтом с Россией", — подчеркнул Пауль Иван.

"Цель расширения политического и военного альянса состоит в его укреплении. НАТО не будет принимать в свой состав новую страну, если сочтет, что это ослабит альянс или приведет к его конфликту с другими странами. Поэтому здесь необходим определенный уровень стабильности. Для Украины это, очевидно, большая проблема", — отметил политолог.

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По словам эксперта, "важно не только членство, но и сам процесс и продолжение сотрудничества с НАТО".

"Альянс уже довольно активно помогает Украине и украинской армии. Это и обмен опытом, и материальная помощь. Украине необходимы реформы, при которых сотрудничество с альянсом и отдельными его членами может оказаться полезным. То есть я бы не стал смотреть на членство в НАТО как на конечную цель: важны также преимущества, которые возникают уже сейчас", — полагает Пауль Иван.

"Решение Рады лишь подтверждает сделанный ранее политический выбор украинского руководства. Россия же, очевидно, будет негативно реагировать на результаты голосования в Раде. В то же время нынешний конфликт между Россией и НАТО существовал и до голосования, так что я не думаю, что оно приведет к серьезным последствиям", — отметил политолог.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

В четверг, 8 июня, Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".