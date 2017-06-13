Политолог об изоляции Катара: "арабское НАТО" разваливается, не оформившись

"Даже если никто не верит в те комментарии действующего эмира Катара Тамима Аль Тани, этим воспользовались достаточно умело комментарии на тематику того, что Исламскую Республику Иран не стоит изолировать, чем и воспользовались монархи Персидского залива с идеей после этого наказать Катар и устроить такую публичную порку", — заявил Андрей Видишенко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

При этом он подчеркнул, что "фактически создаваемое сейчас "арабское НАТО" разваливается, еще не оформившись".

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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.