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    Политика

    Савченко о стремлении Украины в НАТО: не нужно унижаться и просить

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (251)

    (обновлено: )4610
    По мнению народного депутата Надежды Савченко, пока члены НАТО не предоставляют согласия на вступление Украины в Североатлантический альянс, Киеву не стоит унижаться.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что Киеву не нужно просить и унижаться перед НАТО, но делать армию сильной самостоятельно.

    "Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО — не нужно унижаться и просить. Нужно делать сильной свою армию и вступать в НАТО как равноправный партнер", — написала Савченко во вторник на своей странице в Facebook.

    Надежда Савченко/Facebook, 13 июня 2017

    Савченко является одним из депутатов, кто не поддержал принятый недавно парламентом закон, который закрепляет в законодательстве стремление Киева стать членом НАТО.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Волошин: НАТО уже не то

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

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    Также Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

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