Украина не станет членом НАТО, но страна потеряна для РФ - доклад

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Украина как партнер потеряна для России на долгое время, Киев будет выстраивать отношения с западными структурами без членства в НАТО, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщает РИА Новости.

"В ходе украинского кризиса Россия воссоединилась с Крымом, решила проблему базирования Черноморского флота, заблокировала на долгосрочную перспективу членство Украины в НАТО. Вместе с тем, это породило ряд новых серьезных проблем. Россия для Украины — стратегический противник. Вражда укоренилась на уровне политической идеологии и общественного сознания. Украина потеряна для России в качестве партнера на долгое время", — говорится в докладе.

Киев, полагают эксперты, "будет последовательно выстраивать военно-политические отношения с западными структурами без членства в НАТО". "Необходимо предпринимать последовательные усилия по ликвидации конфликта на Донбассе. Проблема требует как диалога с Киевом, так и договоренностей с Западом. Одномоментная сделка по Украине невозможна. Дипломатам предстоит длительный, постепенный и неровный процесс урегулирования", — отмечается в материале.

На постсоветском пространстве, отмечают эксперты, сохраняются и другие замороженные конфликты. Так, считают в ЦСР, России нужно оставаться посредником между Арменией и Азербайджаном, продолжая усилия по решению Карабахского конфликта, вернуться к обсуждению проекта решения приднестровской проблемы. "Нужна дальнейшая нормализация отношений с Грузией, восстановление дипломатических отношений и безвизового режима с Тбилиси, содействие примирению Грузии с Абхазией и Южной Осетией", — говорится в докладе ЦСР.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.