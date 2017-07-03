Порошенко ударил по Турчинову и Авакову, а Тимошенко на очереди - эксперт

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Борьба политических конкурентов за власть постепенно достигает апогея. Готовясь в будущим выборам, президент Петр Порошенко и его окружение уже сейчас продумывают хитрые комбинации.

Как считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук, со своей задачей Банковая справляется весьма успешно. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

РИА Новости Украина Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

"Хотелось бы отметить первое серьезное поражение ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовой- Ред.), которое нанес Порошенко на прошедшей неделе. А именно — публичное уничтожение Садового на его вотчине, во Львове, где мэру пришлось признать свою полную неспособность разобраться с "мусорной проблемой". И передать эти функции облгосадминистрации. А значит: Порошенко получил возможность пиариться, как освободитель Львова от мусора.

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На Банковой выбрали стратегию выводить из игры каждого члена ТАТС по одному. Не давая им вести скоординированную игру. С Садовым уже разобрались. Остались Тимошенко, Аваков и Турчинов", — пишет Корнейчук.

По его мнению, теперь первоначальная задача Банковой — размыть влияние Турчинова-Авакова на "Народный фронт", А потом: разбить связку Турчинов-Аваков, "чтобы каждый спасал свою шкуру"

"Что уже сделано? Представление на лишение неприкосновенности нардепа Дейдея из аваковского окружения — это удар по Авакову. Все ориентированные на него нардепы НФ задались вопросом: а способен ли шеф их защитить? Или пора искать покровителей на Банковой? В этом же ключе напряглись и другие нардепы НФ. Далее опять возобновились разговоры о возможном обьединении БПП и НФ. Это попытка подкупить яценюковское крыло НФ, у которых нет даже малейших надежд попасть в новую Раду. Думаю, впереди нас ждут удары уже лично по Турчинову и Авакову, чтобы окончательно "похоронить" ТАТС. И направить всю мощь оружий Банковой уже на одну Тимошенко. Вызывающую на Банковой приступы слез и соплей…", - считает Корнейчук.