Полная боевая готовность ВСУ станет ответом на учения "Запад-2017" - нардеп

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Украине нужно привести войска в полную боевую готовность в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2017", убежден народный депутат ("Народный фронт"), член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Что должна сделать Украина как государство, подвергшееся агрессии со стороны России, в ответ на данные учения? Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность, и для этого мы должны в свою очередь организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отторжению атаки возможного, вероятного, а точнее уже известного нам противника", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

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Напомним, российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что совместные учения РФ и Белоруссии могут быть подготовкой к наступательной операции на Украину. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил президента Украины Петра Порошенко, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку ко вторжению в Украину. Между тем министр обороны Украины Степан Полторак назвал явной угрозой учения "Запад-2017".