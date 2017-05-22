Полторак приказал бороться с пьянством в армии

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак приказал командирам бороться с употреблением алкоголя в армии профилактическими методами. Об этом говорится в его приказе на сайте Минобороны.

"Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым фактам пьянства. Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности", — говорится в документе.

В приказе прописаны профилактические методы борьбы.

"Считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений, которая обеспечивается проведением комплекса мероприятий организационного, воспитательного, психологического, правового характера", — отмечается в документе.

Согласно приказу, планируются дисциплинарные взыскания вплоть до лишения премий тех солдат, кто употреблял алкоголь на территории воинской части в рабочее и нерабочее время.

Такие меры принимаются с целью проведения мероприятий по предупреждению пьянства в ВС Украины, случаев травматизма и гибели военнослужащих и гражданского населения вследствие злоупотребления алкогольными напитками и недопущения падения авторитета украинских военнослужащих.

Как сообщалось ранее, в апреле в Донбассе командир одного из подразделений ВСУ был вынужден отстреливаться от военнослужащих в алкогольном опьянении.