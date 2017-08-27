Верховная Рада после каникул. Власть в поисках запасного варианта - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что летние каникулы депутатов Верховной Рады казались достаточно продолжительными, совсем скоро народные избранники вернутся к своей бурной деятельности.

Уже через две недели, 6 сентября в парламенте должна открыться очередная, седьмая по счету сессия, в рамках которой перед властью встанут достаточно непростые задачи.

По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, расклады в Верховной Раде после летних каникул однозначно изменятся.

"В настоящее время пропрезидентское большинство намерено значительно усилиться. Перед Банковой стоит непростая задача — собрать коалицию из трехсот голосов, которая могла бы вносить необходимые изменения в Конституцию Украины. Сегодня под определенным прессингом находятся такие парламентские фракции, как "Возрождение", "Воля народа", "Оппозиционный блок". Власти нужен запасной вариант — на случай, если рейтинг Петра Порошенко будет недостаточным для проведения президентских выборов, пройдет Конституционная реформа. Основная борьба в таком случае пойдет за Верховную Раду и кресло премьер-министра", — говорит политолог.

По словам Бортника, в коридорах власти более чем активно проходит подготовка к самым различным вариантам развития событий.

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"Также у власти остается еще несколько вариантов. Существует, например, возможность вообще не проводить никакие выборы, ни президентские, ни парламентские. Подобное вероятно в двух случаях — воспользовавшись правовыми коллизиями и опираясь на решение Конституционного суда или сделав упор на эскалацию военного обострения на Донбассе, когда ни о каких выборах и речи не будет", — резюмировал эксперт.