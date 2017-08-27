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    Аналитика и комментарии

    Верховная Рада после каникул. Власть в поисках запасного варианта - Бортник

    (обновлено: )24221
    По словам политического эксперта Руслана Бортника, осенью команда президента Петра Порошенко бросит все силы для того, чтобы при любых раскладах сохранить свои позиции во власти.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что летние каникулы депутатов Верховной Рады казались достаточно продолжительными, совсем скоро народные избранники вернутся к своей бурной деятельности.

    Уже через две недели, 6 сентября в парламенте должна открыться очередная, седьмая по счету сессия, в рамках которой перед властью встанут достаточно непростые задачи.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: осень становится ключевой для нашей власти

    По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, расклады в Верховной Раде после летних каникул однозначно изменятся.

    "В настоящее время пропрезидентское большинство намерено значительно усилиться. Перед Банковой стоит непростая задача — собрать коалицию из трехсот голосов, которая могла бы вносить необходимые изменения в Конституцию Украины. Сегодня под определенным прессингом находятся такие парламентские фракции, как "Возрождение", "Воля народа", "Оппозиционный блок". Власти нужен запасной вариант — на случай, если рейтинг Петра Порошенко будет недостаточным для проведения президентских выборов, пройдет Конституционная реформа. Основная борьба в таком случае пойдет за Верховную Раду и кресло премьер-министра", — говорит политолог.

    По словам Бортника, в коридорах власти более чем активно проходит  подготовка к самым различным вариантам развития событий.

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    "Также у власти остается еще несколько вариантов. Существует, например, возможность вообще не проводить никакие выборы, ни президентские, ни парламентские. Подобное вероятно в двух случаях — воспользовавшись правовыми коллизиями и опираясь на решение Конституционного суда или сделав упор на эскалацию военного обострения на Донбассе, когда ни о каких выборах и речи не будет",  — резюмировал эксперт.

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