Полторак призвал ускорить подготовку военной бригады Украины, Польши и Литвы

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак предложил своему польскому коллеге Антони Мачеревичу активизировать подготовку личного состава совместной литовско-польско-украинской бригады, сообщила во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Уже завершено формирование штаба. Должны сосредоточиться на практических учениях для личного состава подразделения", — цитирует слова Полторака пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что Полторак находится с визитом в Польше, где проведет переговоры со своим польским коллегой и примет участие в военном параде.

Напомним, совместная литовско-польско-украинская бригада LITPOLUKRBRIG была основана в сентябре 2014 года, при подписании министрами обороны в Варшаве договора о создании штаба. В ней уже сформированы пробные операционные мощности, и в этом году началась интенсивная подготовка военных к реакциям на кризисные ситуации. В состав бригады LITPOLUKRBRIG входят три батальона и спецподразделения от Литвы, Польши и Украины. Руководящий состав бригады будет назначаться на три года. С сентября им руководит полковник Зенон Брзушко (Польша).

Договор о создании бригады LITPOLUKRBRIG предусматривает возможность присоединения к ней и других государств-союзников.