Полторак примет участие в военном параде в Варшаве

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 15 августа, министр обороны Украины Степан Полторак, который пребывает с визитом в Польше, намерен принять участие в военном параде по случаю Дня Войска Польского, информирует сайт Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в рамках визита министр проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, запланированы переговоры Полторака с его польским коллегой министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем, возложение цветов к могиле генерала Марка Безручко и воинов УНР, которые покоятся на Вольском православном кладбище в Варшаве.

Во время визита Полторак также примет участие в военном параде по случаю Дня Войска Польского.

Как сообщалось ранее, три репетиции военного парада по случаю Дня Независимости пройдут на центральной улице Киева, Крещатике, 16, 18 и 22 августа.