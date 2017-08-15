наверх
15.08.201709:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Полторак примет участие в военном параде в Варшаве

    (обновлено: )26
    В рамках визита в Польшу Полторак проведет ряд двусторонних встреч. В частности, запланированы его переговоры с польским коллегой, министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем.
    Министры обороны Украины и Польши Степан Полторак и Антони Мацеревич
    polradio.pl

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 15 августа, министр обороны Украины Степан Полторак, который пребывает с визитом в Польше, намерен принять участие в военном параде по случаю Дня Войска Польского, информирует сайт Министерства обороны Украины.

    Репетиция парада ко Дню Независимости Украины
    УНИАН
    Парад в День Независимости Украины. Подробности от организатора

    Сообщается, что в рамках визита министр проведет ряд двусторонних встреч.

    В частности, запланированы переговоры Полторака с его польским коллегой министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем, возложение цветов к могиле генерала Марка Безручко и воинов УНР, которые покоятся на Вольском православном кладбище в Варшаве.

    Во время визита Полторак также примет участие в военном параде по случаю Дня Войска Польского.

    Как сообщалось ранее, три репетиции военного парада по случаю Дня Независимости пройдут на центральной улице Киева, Крещатике, 16, 18 и 22 августа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе