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    Полторак и Мэттис обсудили расширение помощи ВСУ для "отпора агрессии"

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    По словам Степана Полторака, украинская сторона довольна уровнем сотрудничества с США и "у сторон есть общее желание достигать успехов в двусторонних отношениях".
    Степан Полторак и Джеймс Мэттис
    скриншот видео Степана Полторака в Facebook

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил в четверг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в ходе его визита в Киев расширение материально-технической помощи со стороны США для украинской армии и проведения оборонной реформы.

    "С министром обороны США Джеймсом Мэттисом обсудили текущую ситуацию безопасности в Украине и мире, развитие способностей Вооруженных сил Украины на современном этапе, перспективы двустороннего сотрудничества, а также расширение материально-технической поддержки со стороны США для отпора агрессии и проведения военной реформы", — написал Полторак в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Он добавил, что во время визита главы Пентагона в Украину "состоялась хорошая и дружеская дискуссия". По словам Полторака, украинская сторона довольна уровнем сотрудничества с США и "у сторон есть общее желание достигать успехов в двусторонних отношениях".

    По данным пресс-службы Минобороны, во время переговоров Полторак подчеркнул, что доволен эффективностью учений, которые проводят американские военные в Украине. "Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности наших подразделений во время боевых действий. И нам хотелось бы расширить географию таких учений, для чего мы готовим соответствующую инфраструктуру", — цитирует пресс-служба Полторака.

    Мэттис прибыл в Киев в среду вечером. В четверг он принял участие в параде по случаю Дня Независимости Украины.

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