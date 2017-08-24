Вашингтон ожидает от ВСУ полного соблюдения стандартов НАТО - Мэттис

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг заявил, что США ожидают от Вооруженных сил Украины полного соблюдения стандартов НАТО.

"Мы поддерживаем украинские усилия, направленные на реформирование оборонного сектора в соответствии с международными задачами. Благодаря этому Вооруженные силы Украины становятся лучшими защитниками Украины. Мы ожидаем полной имплементации стандартов НАТО параллельно с отпором, который дается в рамках конфликта", — сказал Мэттис в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Глава Пентагона заявил, что США и дальше будут помогать Украине в защите страны.

"Господин президент, мы и дальше обязуемся предоставлять вам помощь в ваших усилиях по защите вашей страны и народа Украины", — сказал Мэттис.

Мэттис в среду вечером прибыл в Киев. В четверг он принял участие в параде по случаю Дня Независимости Украины.