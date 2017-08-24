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    Вашингтон ожидает от ВСУ полного соблюдения стандартов НАТО - Мэттис

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (47)

    (обновлено: )12806
    США и дальше будут помогать Украине в защите страны, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Петром Порошенко.
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг заявил, что США ожидают от Вооруженных сил Украины полного соблюдения стандартов НАТО.

    Прибытие главы Пентагона Мэттиса в Киев
    канал "112 Украина" в
    Прибытие министра обороны США Мэттиса в Киев

    "Мы поддерживаем украинские усилия, направленные на реформирование оборонного сектора в соответствии с международными задачами. Благодаря этому Вооруженные силы Украины становятся лучшими защитниками Украины. Мы ожидаем полной имплементации стандартов НАТО параллельно с отпором, который дается в рамках конфликта", — сказал Мэттис в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

    Глава Пентагона заявил, что США и дальше будут помогать Украине в защите страны.

    "Господин президент, мы и дальше обязуемся предоставлять вам помощь в ваших усилиях по защите вашей страны и народа Украины", — сказал Мэттис.

    Мэттис в среду вечером прибыл в Киев. В четверг он принял участие в параде по случаю Дня Независимости Украины.

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