Визит Мэттиса в Украину дает возможность начать поставки оружия - Маккейн

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину открывает для Вашингтона возможность начать поставки Киеву летального вооружения, заявил американский сенатор Джон Маккейн.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду вечером прибыл в Киев, где запланировано его участие в параде по случаю Дня Независимости Украины.

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"Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия", — сказал сенатор. В своем заявлении он выразил уверенность в том, что Киев "нуждается в этом, чтобы защитить свои суверенитет и территориальную целостность".

Он отметил, что поставки оружия послужат обеспечению стабильности и "являются необходимыми для мира".

Сенатор также заявил, что президент США Дональд Трамп предпринял первый "существенный шаг" по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев готов принять от стран-партнеров помощь в виде летального оружия, однако на данный момент его предоставила только Литва.