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    Порошенко и Мэттис обсудили введение миротворческой миссии ООН в Донбассе

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    (обновлено: )13101
    Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве
    @poroshenko

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

    @poroshenko
    Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве

    "Мы с господином министром обменялись мнениями относительно усиления международного присутствия в Донбассе. Речь идет о разворачивании, возможно, миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН", — сказал Порошенко в ходе совместного брифинга с Мэттисом.

    Глава государства заявил, что во время переговоров с Мэттисом проинформировал его о ситуации с безопасностью в Донбассе.

    "Я проинформировал министра о ситуации с безопасностью в регионе", — сказал Порошенко на брифинге по итогам встречи с главой Минобороны США.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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