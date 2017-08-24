Порошенко и Мэттис обсудили введение миротворческой миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

@poroshenko Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве

"Мы с господином министром обменялись мнениями относительно усиления международного присутствия в Донбассе. Речь идет о разворачивании, возможно, миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН", — сказал Порошенко в ходе совместного брифинга с Мэттисом.

Глава государства заявил, что во время переговоров с Мэттисом проинформировал его о ситуации с безопасностью в Донбассе.

"Я проинформировал министра о ситуации с безопасностью в регионе", — сказал Порошенко на брифинге по итогам встречи с главой Минобороны США.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.