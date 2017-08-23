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    Прибытие министра обороны США Мэттиса в Киев

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    Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду вечером прибыл в Киев, где запланировано его участие в параде по случаю Дня Независимости Украины, который состоится в четверг.
    канал "112 Украина" в

    Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев, где запланировано его участие в параде по случаю Дня Независимости Украины, следует из трансляции телеканала "112 Украина" из киевского аэропорта Борисполь.

    Ранее Администрация президента Украины Петра Порошенко заявила, что основная рабочая программа главы Пентагона начнется 24 августа и будет приурочена ко Дню Независимости Украины. В рамках поездки у Мэттиса запланированы переговоры с Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Также он будет присутствовать на параде по случаю Дня Независимости Украины.

    Порошенко накануне выразил уверенность, что переговоры с главой Пентагона будут иметь большое значения для укрепления обороноспособности Украины.

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