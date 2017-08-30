Рейтинг армий мира: Украина вошла в ТОП-30

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Международная компания Global Firepower составила рейтинг лучших армий мира в 2017 году, где оказались и Вооруженные силы Украины.

В 2017 году Украина оказалась на 30-м месте, между Швецией и Мьянмой, с показателем 0.5664 (идеальный показатель 0).

znaj.ua Инфографика: Рейтинг армий мира

Первое место уже не первый раз заняла армия США, второе – Россия. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Для создания рейтинга лучших армий мира компания Global Firepower провела очень сложное исследование. Учитывалось более 50 различных факторов, при том, что были, как и бонусные баллы, так и штрафные.

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Например, если у страны нет выхода к морю, то отсутствие флота не учитывалось, как минус. А вот если же у страны есть морское побережье, а флот слабый – то были насчитаны штрафные баллы.

Также дополнительные баллы получали страны, которые состоят в НАТО.

Если посмотреть на основные показатели армий, то Украина уступает России по всем параметрам. Но Польшу Украина опережает по размеру армии, резерва, количеству танков, бронетранспортеров и артиллерии, но сильно уступаем по размерам флота и авиации.