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    Интервью

    Перевооружение армии: реально процесс начнется не раньше 2019 года - эксперт

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    Госпрограмма развития вооружения движется в нужном направлении, но медленно, поскольку ее ахиллесова пята - финансирование, считает эксперт Сергей Згурец.
    Военнослужащий в ходе учений. Архивное фото
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    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Украинские военные в ближайшее время должны получить на вооружение новые виды техники и оружия. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
    По его словам, отсутствие вооружения — проблема, которую необходимо решить немедленно.

    О каком именно вооружении может идти речь, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.
    (текст публикуется на языке оригинала)

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    Йдеться про зброю українського виробництва?

    — Насправді у нас існує державна програма розвитку озброєння, яка була ухвалена минулого року, яка передбачає поетапне оснащення української армії і українським озброєнням, і озброєнням закордонного виробництва.

    Якщо ми зараз маємо на увазі заяву Турчинова, то вона лише віддзеркалює загальну ситуацію, пов’язану з реалізацію планових документів, які вже ухвалені.

    На якому етапі її виконання?

    — Вона розрахована на період до 2020 року, тому йдеться про другий рік виконання цієї програми. З огляду на проблему фінансування, деякі заходи минулого року були перенесені на цей, і питання фінансування цієї програми є головною ахіллесовою п’ятою переозброєння українського війська.

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    Олександр Турчинов зазначив, що незважаючи на поставлені РНБО завдання, досі не вдалося значно скоротити час від розробки зброї та військової техніки до її ефективного застосування в бойових умовах. У чому причина? Це гроші?

    — Ні, цього разу Турчинов абсолютно правий, тому що зброя не з’являється нізвідки. Вона потребує певного технологічного, промислового, людського, наукового, військового набутку, який у нас був втрачений.

    Зараз ми хочемо в короткий проміжок часу нізвідки взяти нове озброєння. Так не буває. Я думаю, що два-три найближчі роки нам доведеться достатньо активно попрацювати, аби нове озброєння вироблялось серійно, тому що окремі зразки озброєння, які ми бачимо на полігонах, не означає, що вони виробляються серійно, і зовсім не означає, що вони потрапляють в армію в достатній кількості, тим більше, ефективно використовуються українськими військовими.

    Наскільки реально почати виробництво зброї в Україні й не продавати її, а постачати на фронт? Чи не простіше закупати з-за кордону?

    — Насправді зброя – це абсолютно велика кількість зразків. Деякі з них ми виробляємо вже сьогодні, а деякі ми не зможемо виробляти ніколи, і питання в тому, про яку зброю ми говоримо.
    Якщо ми говоримо про сьогоднішню демонстрацію певних зразків, то були показані танкові ракетні комплекси, про які ми вже знаємо. Програма рухається в потрібному напрямку. Вона охоплює всі види військ – авіацію, військово-морські сили, сухопутні війська, але вона рухається не так швидко, тому що ми є бідною країною. Бідна країна не може швидко переозброїтись.

    Про який вид озброєння може йти мова? Що мав на увазі Турчинов?

    — Зокрема, він мав на увазі протитанковий ракетний комплекс "Корсар", з якого він стріляв, йдеться про закупівлю достатньо значної партії цих комплексів для українського війська, і інші зразки високоточної зброї, яке виготовляє Україна, якщо ми говоримо про сьогоднішній день.

    Якщо ми говоримо більш системно і комплексно, насправді по всім видам планується постачання тих чи інших зразків, питання в тому, що всі вони будуть потрапляти в різні проміжки часу. Так що це питання не найближчого часу.

    Я думаю, реальне переозброєння, якщо буде все планово здійснюватись, почнеться не раніше 2019 року і далі, тому що зараз ми модернізуємо техніку, яка є радянського виробництва, яка складає основу бойового парку нашої української армії.

    Военный ВСУ. Архивное фото
    Министерство обороны Украины
    Армия превратилась в доходное место - участник АТО

    "Укроборонпром" 70% доходів отримує від експорту. Чи є сенс лишати в Україні і постачати на фронт?

    — Це достатньо складне ідеологічне питання, яке віддзеркалює боротьбу двох угрупувань – промисловців і військових. Військові вважають, що все, що виробляється, треба залишати для обороноздатності війська, промисловці і експортери думають навпаки. Вони вважають, що треба експортувати, виробляти валюту, якої бракує, а на ту валюту модернізувати значну більшість кількість зброї, але менш ефективно.

    Питання вартості має значення з урахуванням, повторюсь, бідності країни, яка не може виконувати бюджет озброєння війська в достатній кількості.

    Якщо говорити про озброєння, яким нині забезпечують бійців на фронті, то яка ситуація з боєприпасами?

    — Питання серйозної нестачі – це питання критичне до посадових осіб. У будь-якому разі, дійсно, є, з огляду на загрозу ведення бойових дій, є потреба і в стрілецьких боєприпасах, потреба в середньому калібрі і, особливо, потреба в великому калібру.

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    Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке

    Як вирішується ця проблема? Простіше владнати цю ситуацію, запустивши саме виробництво боєприпасів.

    — Абсолютно правильно. Кожен пересічний громадянин знає, що нам потрібно будувати, зокрема, патронний завод. Про це знає вже кожен журналіст, кожен експерт, кожен перехожий на вулиці і навіть президент про це заявив десь три тижні тому, говорячи про перерозподіл коштів Януковича, в тому числі, що вони будуть скеровані на закупівлю боєприпасів і, можливо, на будівництво патронного заводу. Так що питання декларації виходять за всі рамки.

    Питання в тому, коли ці декларації будуть втілюватися в життя хоча б в одному маленькому патронному заводі для України.

    Ранее советник замминистра обороны Наталья Воронкова в эфире "ГС" подчеркнула, что формирование неприкосновенного военного запаса связано с пожарами на складах возле Балаклеи.

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