Перевооружение армии: реально процесс начнется не раньше 2019 года - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинские военные в ближайшее время должны получить на вооружение новые виды техники и оружия. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

По его словам, отсутствие вооружения — проблема, которую необходимо решить немедленно.

О каком именно вооружении может идти речь, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Йдеться про зброю українського виробництва?

— Насправді у нас існує державна програма розвитку озброєння, яка була ухвалена минулого року, яка передбачає поетапне оснащення української армії і українським озброєнням, і озброєнням закордонного виробництва.

Якщо ми зараз маємо на увазі заяву Турчинова, то вона лише віддзеркалює загальну ситуацію, пов’язану з реалізацію планових документів, які вже ухвалені.

На якому етапі її виконання?

— Вона розрахована на період до 2020 року, тому йдеться про другий рік виконання цієї програми. З огляду на проблему фінансування, деякі заходи минулого року були перенесені на цей, і питання фінансування цієї програми є головною ахіллесовою п’ятою переозброєння українського війська.

Олександр Турчинов зазначив, що незважаючи на поставлені РНБО завдання, досі не вдалося значно скоротити час від розробки зброї та військової техніки до її ефективного застосування в бойових умовах. У чому причина? Це гроші?

— Ні, цього разу Турчинов абсолютно правий, тому що зброя не з’являється нізвідки. Вона потребує певного технологічного, промислового, людського, наукового, військового набутку, який у нас був втрачений.

Зараз ми хочемо в короткий проміжок часу нізвідки взяти нове озброєння. Так не буває. Я думаю, що два-три найближчі роки нам доведеться достатньо активно попрацювати, аби нове озброєння вироблялось серійно, тому що окремі зразки озброєння, які ми бачимо на полігонах, не означає, що вони виробляються серійно, і зовсім не означає, що вони потрапляють в армію в достатній кількості, тим більше, ефективно використовуються українськими військовими.

Наскільки реально почати виробництво зброї в Україні й не продавати її, а постачати на фронт? Чи не простіше закупати з-за кордону?

— Насправді зброя – це абсолютно велика кількість зразків. Деякі з них ми виробляємо вже сьогодні, а деякі ми не зможемо виробляти ніколи, і питання в тому, про яку зброю ми говоримо.

Якщо ми говоримо про сьогоднішню демонстрацію певних зразків, то були показані танкові ракетні комплекси, про які ми вже знаємо. Програма рухається в потрібному напрямку. Вона охоплює всі види військ – авіацію, військово-морські сили, сухопутні війська, але вона рухається не так швидко, тому що ми є бідною країною. Бідна країна не може швидко переозброїтись.

Про який вид озброєння може йти мова? Що мав на увазі Турчинов?

— Зокрема, він мав на увазі протитанковий ракетний комплекс "Корсар", з якого він стріляв, йдеться про закупівлю достатньо значної партії цих комплексів для українського війська, і інші зразки високоточної зброї, яке виготовляє Україна, якщо ми говоримо про сьогоднішній день.

Якщо ми говоримо більш системно і комплексно, насправді по всім видам планується постачання тих чи інших зразків, питання в тому, що всі вони будуть потрапляти в різні проміжки часу. Так що це питання не найближчого часу.

Я думаю, реальне переозброєння, якщо буде все планово здійснюватись, почнеться не раніше 2019 року і далі, тому що зараз ми модернізуємо техніку, яка є радянського виробництва, яка складає основу бойового парку нашої української армії.

"Укроборонпром" 70% доходів отримує від експорту. Чи є сенс лишати в Україні і постачати на фронт?

— Це достатньо складне ідеологічне питання, яке віддзеркалює боротьбу двох угрупувань – промисловців і військових. Військові вважають, що все, що виробляється, треба залишати для обороноздатності війська, промисловці і експортери думають навпаки. Вони вважають, що треба експортувати, виробляти валюту, якої бракує, а на ту валюту модернізувати значну більшість кількість зброї, але менш ефективно.

Питання вартості має значення з урахуванням, повторюсь, бідності країни, яка не може виконувати бюджет озброєння війська в достатній кількості.

Якщо говорити про озброєння, яким нині забезпечують бійців на фронті, то яка ситуація з боєприпасами?

— Питання серйозної нестачі – це питання критичне до посадових осіб. У будь-якому разі, дійсно, є, з огляду на загрозу ведення бойових дій, є потреба і в стрілецьких боєприпасах, потреба в середньому калібрі і, особливо, потреба в великому калібру.

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Як вирішується ця проблема? Простіше владнати цю ситуацію, запустивши саме виробництво боєприпасів.

— Абсолютно правильно. Кожен пересічний громадянин знає, що нам потрібно будувати, зокрема, патронний завод. Про це знає вже кожен журналіст, кожен експерт, кожен перехожий на вулиці і навіть президент про це заявив десь три тижні тому, говорячи про перерозподіл коштів Януковича, в тому числі, що вони будуть скеровані на закупівлю боєприпасів і, можливо, на будівництво патронного заводу. Так що питання декларації виходять за всі рамки.

Питання в тому, коли ці декларації будуть втілюватися в життя хоча б в одному маленькому патронному заводі для України.

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