Шефство над ВСУ. Патриотическое воспитание где-то рядом

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Местные власти должны активнее помогать военным. Указ с таким призывом недавно подписал Петр Порошенко. Об этом напомнил первый заместитель главы Администрации президента, представитель главы государства в правительстве Виталий Ковальчук.

Он добавил, что в документе говорится о шефстве над подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Готовы ли города взять шефство над защитниками отечества, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Таке шефство законодавчо не прописано?

― Нещодавно Кабмін прийняв програму, якщо я не помиляюсь, з ініціативи Мінмолодьспорту про розвиток національно-патріотичного виховання. Ця програма заходила, до речі, в Асоціацію міст на експертизу, на погодження. Там є чіткий план заходів по її реалізації. Передбачені мета реалізації цієї програми, терміни, сутність заходів, проведення, які результати очікують, навіть фінансування передбачено і з державного бюджету частина коштів дається, і частина на співфінансуванні за згодою з місцевих бюджетів. Питання полягає в тому, що, в принципі, безпосередньо центральна влада не може, окрім законів, вказувати органам місцевого самоврядування певні чіткі дії. Наприклад, постанови Кабміну в певній частині є рекомендаційними, якщо інше не визначено законами. Якщо на виконання закону, положень закону, то звісно, це регламентується, а більш деталізується в постанові, відповідаючи на ваше питання, чи є чіткий обов'язок в законодавстві. Той же самий закон про місцеве самоврядування містить окрему статтю щодо повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування в плані співпраці з ЗСУ, що стосується і мобілізаційної підготовки, і що стосується обліку, і що стосується забезпечення в плані окремих видатків фінансування. Так само той же Бюджетний кодекс містить статтю, яка дозволяє приймати місцеві програми. Ваше питання було, чи готові органи місцевого самоврядування це робити. Я хочу сказати, що більшість готова, яка має відповідний фінансовий ресурс і має відповідне кадрове забезпечення. Вони приймають свої відповідні місцеві програми. Вони можуть називатись по-різному, але суть залишається одна ― це підтримка ЗСУ в той чи інший спосіб. Навіть не тільки з залученням своїх власних ресурсів, а під такі програми вибиваються іноді певні грантові кошти на безповоротній основі. Але у них у всіх одна мета ― як і підвищення, якщо це по національно-патріотичному вихованню. Вони беруть за зразок кабмінівську програму і роблять свої з певною місцевою специфікою. Якщо це мета пряма фінансової підтримки, то виписуються конкретні заходи. Навіть окремі органи місцевого самоврядування допомагають нашим прикордонникам облаштовувати пункти пропуску по відповідним місцевим програмам ― закупівля техніки, обладнання, допомога в тій же самій що стосується певного харчування, одягу і всього іншого.

Це програма бажана? Чи зобов'язуються місцеві органи?

― На сьогоднішній день це носить рекомендаційний характер.

Ви знаєте про певну співпрацю конкретних міст з певними військовими підрозділами?

― Те, що приходить в голову, до чого ми зараз готуємось, у нас в Асоціації міст є збірна по футболу мерів. У Збройних силах є своя збірна по футболу. У місті Сватово 24 серпня відбудеться турнір з залученням Харківської і Луганської області. В рамках цього турніру так само ті міські голови, які будуть туди їхати, брати участь, вони везуть відповідну допомогу нашим Збройним силам і влаштовують певний прийом. Будуть спільно їм співати і плюс сам турнір ― це виходить всеукраїнський турнір, присвячений до Дня Незалежності між збірними командами місцевого самоврядування і Збройних сил. Все ж таки національно-патріотичний захід і в Сватово багато дуже допомагають тим підрозділам, які знаходяться на його території. І головний момент, що ті мери, які їдуть, в цих підрозділах, служать, будемо так говорити, земляки, ті, хто проживають на території тих міст або селищ, вони теж їдуть їх провідати і передати певні гостинці з батьківщини малої.

Можуть підрозділи формувати запити до своїх шефів?

― Зазвичай, я вам приведу приклад ще до такої складної ситуації, яка у нас на сьогоднішній день є. Є в Тернопільській області місто Борщів і в свій час, я не розбираюсь особливо у військовій техніці, бронекатер так і назвали "Борщів". Це в плані шефства. Приклад шефства і от все, що стосувалось ремонтів, обладнання цього бронекатера був прямий зв'язок командира цього бронекатера з міським головою відповідним і вони їм забезпечили. І була традиція така, що певні військові кораблі називались по назві того населеного пункту, який брав над ними шефство. Звісно, що це відбувається. Певним зв'язком є відповідальні люди як у військовому підрозділі, так і в органі місцевого самоврядування, які між собою узгоджують. Це не так відбувається, що тримайте вам це, тому що воно нам не потрібне, а їм потрібне зовсім інше. Зрозуміло, що шефство і допомога за потребою. Тобто формується, що необхідно, в першу чергу, де може підставити плече орган місцевого самоврядування саме державі і саме цьому військовому підрозділу. Приклад вам я за військові кораблі якраз згадав. Була така традиція, що вони брали шефство і повністю допомагали в утриманні цих кораблів, а ці кораблі брали назву того населеного пункту, який брав над ними шефство.

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Стаття про фінансування в бюджеті передбачена?

― В Бюджетному кодексі є стаття 85, яка дозволяє у разі забезпечення відповідних так званих захищених статей видатків. Це стосується зарплати працівникам бюджетної сфери, комунальних послуг, енергоносіїв, медматеріалів і коли в них немає кредиторської заборгованості перед іншими контрагентами, вони можуть приймати відповідні місцеві програми. Стаття 91, до речі, теж Бюджетного кодексу це дозволяє, на підтримку, будемо так говорити, інших органів державної влади. І таких програм це не тільки з підтримки військових, є програма з підтримки правоохоронних органів, юстиції, судової гілки влади. Зрозуміло, що ці програми або спрямовані на правову допомогу, розвиток, популяризацію або безпосередньо на розширення матеріально-військової бази. Що стосується військових програм, то це національно-патріотичне виховання і матеріально-технічне забезпечення. Тобто основна їхня суть — вони можуть по-різному називатись, різні заходи містити, але основне спрямування таке. Статті 85, 91 Бюджетного кодексу це дозволяють. Головне, щоб у місцевого бюджету була відповідна спроможність і бажання у місцевих депутатів.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что украинские военные отрицательно относятся к возможной амнистии тех, кто совершил военные преступления на Донбассе.

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Также военный психолог Андрей Козинчук заявил, что государство не готово предоставить гранты организациям, которые могут оказать психологическую помощь ветеранам АТО, чтобы не признавать свой непрофессионализм.