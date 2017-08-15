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    Воздушные силы ВСУ начали командно-штабные учения

    (обновлено: )8901
    По данным Минобороны, во время практической фазы учений запланирована отработка практических действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе с практическим бомбометанием, ведением условных воздушных боев и т.д.
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    facebook.com/DPSUkraine

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    facebook.com/DPSUkraine
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    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Командно-штабные учения с выполнением различных летно-тактических задач стартовали в воздушных силах ВС Украины, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.

    "Целью обучения является осуществление планирования и управления подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, во время практической фазы учений запланирована отработка практических действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе с практическим бомбометанием, ведением условных воздушных боев, перемещением в новые районы боевого назначения. Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управления, слаженности работы структурных подразделений и индивидуальных возможностей личного состава.

    Напомним, ранее морские пехотинцы ВМС ВС Украины приняли участие в Грузии в многонациональных учениях "Достойный партнер-2017" (Noble Partner-2017).

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