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    ВСУ укрепляют позиции в районе Светлодарской дуги - ЛНР

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (94)

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    По словам представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко, "расположение позиций украинских силовиков" в районе Светлодарской дуги не менялось с 2015 года.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. ВСУ укрепляют позиции близ линии соприкосновения в районе Светлодарской дуги на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

    Руслан Бортник. Архивное фото
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    Светлодарская дуга расположена в районе Дебальцево (город подконтролен самопровозглашенной ДНР) и Светлодарска (подконтролен ВСУ). Находится в зоне ответственности Народной милиции ЛНР.

    "Я нахожусь в районе Светлодарской дуги. ВСУ (вооруженные силы Украины) здесь нарушают минские договоренности и периодически обстреливают наши позиции, а также оборудуют позиции в инженерном отношении", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

    Марочко также опроверг распространенную СМИ информацию о продвижении силовиков в нейтральную зону в Донбассе. По его словам, расположение позиций украинских силовиков не менялось в этом районе с 2015 года.

    В свою очередь пресс-центр штаба АТО сообщил в пятницу, что один украинский военный в пятницу получил ранения в Донбассе в результате обстрела.

    "На донецком направлении около 06.00 в результате обстрела нашего опорного пункта из гранатометов один украинский военный получил ранения", — говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

    По словам ВСУ, в пятницу зафиксировано более 10 обстрелов их позиций со стороны ополченцев.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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