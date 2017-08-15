Иловайский котел. Назначены "виновные", а виновные не пострадали

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Результатов этого расследования ждали очень давно. Большинство из тех, кто выжил в Иловайском котле обвиняли руководство ВСУ в бездарности, в "преступной халатности", в результате которой тысяч бойцов из добровольческих батальонов попали в окружение из которого вышли не все. По сути, их послали на верную гибель без разведки и подготовке. Но, судя по докладу ГПУ, у следователей сложилось другое, прямо противоположное мнение по поводу Иловайской трагедии. Они пришли к выводу, что вины руководство ВСУ нет, а виноваты в срыве планов украинской армии коварные противники, среди которых ВС РФ. Данные отчета, по мнению военного эксперта, могут привести к импичменту президента.

Иловайский котел

Собранными доказательствами и экспертизами установлено, что с мая по июль 2014 года силами АТО проведен ряд успешных операций по освобождению населенных пунктов Донецкой и Луганской областей от террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". И 11 августа 2014 руководством АТО был издан приказ, на выполнение которого командованием сектора "Б" был разработан замысел, одной из задач которого было блокирование силами ВС Украины и зачистка от незаконных вооруженных формирований города Иловайск. К боевой операции были привлечены силы отдельных добровольческих батальонов.

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В соответствии с указанными приказом и замыслом, которые были вполне обоснованы, предполагалось взятия города Иловайск вместе с контролем северных окраин города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в дальнейшем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов.

"Учитывая существенные успехи наших войск, во избежание поражения указанных террористических организаций в третьей декаде августа 2014 руководством ВС РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России. Самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года", — отмечают следователи в отчете.

И силы были не равны, пишет ГПУ, а именно личный состав — 1 к 18; танки — 1 к 11, бронетехника — 1 к 16; артиллерия — 1 к 15, "Грады" — 1 к 24 не в пользу украинских военизированных подразделений.

"В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника. Следствием доказано, что в течение 26-28.08.2014 только между руководителем АТО В. Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в не боевом порядке по согласованным маршрутам. Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать три захваченных в плен российские десантника, по которым была договоренность передать их представителям Вооруженных Сил РФ после выхода из окружения. 29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками", — говорится в отчете ГПУ.

Стрелочники найдены

Как отметили в ГПУ, погибли 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

Но события под Иловайском и "вторжение войск РФ" не помешали руководству страны и МО 24 августа провести военный парад в Киеве с привлечением личного состава и техники по случаю 23-й годовщины Дня независимости Украина. В ГПУ посчитали, что отменно экипированные марширующие по Крещатику военные подразделения, не смогли бы помочь попавшим в котел добровольческим батальонам, а вина в событиях под Иловайском целиком и полностью лежит на чиновниках РФ.

"По результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника ГШ ВС РФ М. Богдановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) УК Украины. Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжении на территорию Украины в августе 2014 и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских воинов в г. Иловайск. В целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства ВС РФ (Министр обороны РФ С. Шойгу его первый заместитель — начальник ГШ ВС РФ В. Герасимов и еще 9 генералов). Указанные лица объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание", — отмечено в отчете, при этом, ни одной фамилии генерала вооруженных сил Украины в отчете нет.

Но это и не удивительно. Следствие пришло к выводу, что причина событий предшествующих Иловайску кроется в некоторых факторах.

1.В "низком уровне боевой готовности и боеспособности ВСУ" руководство минобороны и командование Генштаба во времена президенства Януковича с 2010-2014 года. И это тоже будет отражено в уголовных производствах.

2.В многочисленных фактах дезертирства, самоволок и невыполнении приказов начальников среди личного состава в украинской армии.

3. В отдельных ошибках руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые "не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий — гибели украинских военных и потери вооружения и военной техники".

Согласно выводам экспертов в докладе, в Иловайском котле виноваты действия ВС РФ, которые 23-24.08.2014 осуществили "вероломное вторжение на территорию Донецкой области и вероломное убийство украинских воинов". Украина намерена в международных судах доказывать "ведение РФ агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма".

Импичмент светит президенту

По мнению военного эксперта Олега Жданова, доклад представленный ГПУ не объективный, потому что во всем обвинили только Российскую Федерацию, а наши полководцы остались в тени.

"Доклад однобокий с одним посылом — во всем виновата Россия. Наше командование к Иловайской трагедии не имеет никакого отношения, они в это время на параде стояли и руками махали. Но есть один положительный момент — прокуратура Украины официально подвела доказательную базу под возможность объявления импичмента президенту Украины. Они задокументировали вторжение вооруженных сил РФ в Украину, ведение боевых действий против вооруженных сил Украины с целью их разгрома и захвата территории. Из этого следует, что президент Порошенко проигнорировал нормы конституции по защите суверенитета и территориальной целостности страны и не выполнил требование нормы закона "Об обороне Украине", а невыполнение норм закона и Конституции влечет —за собой ответственность, в том числе и уголовную. В законе "Об обороне Украины" написано, что в случае вторжения иностранных войск на территорию Украины президент обязан объявить военное положение, привести армию в боевую готовность и принять все меры для защиты территории Украины и ее суверенитета", — подчеркивает в комментарии РИА Новости Украина военный эксперт Жданов.

А у нас до сих пор идет АТО, что вызывает диссонанс. Потому что в ходе антитеррористической операции не могут масштабно применяться вооруженные силы. А в докладе указано на участие ВСУ, отмечает военный эксперт.

"Кроме этого, о боях под Иловайском знал и президент и командование, им докладывали, но парад не отменили. Исходя из доклада все знали, разведка докладывала о вводе войск, сколько и кого, но никакие меры не предпринимались. Более того, Иловайский котел готовили пять дней, и Порошенко перед парадом на конференции обещал родственникам бойцов оказавшихся в окружении, что помощь идет и все будет хорошо. Но помощь не пришла. А в это время начальник Генштаба Украины "висел" на телефона с начальником генштаба армии, которая вторглась на нашу территорию. Это вообще абсурд не подлежащий логическому объяснению. То есть, страну агрессора командующий уговаривал пропустить наши войска!", — констатирует Олег Жданов.

Непонятно, чего хочет добиться ГПУ, отправив в Гаагу иск по обвинению РФ в поддержки сепаратистов и финансировании ДНР и ЛНР. В отчете много не состыковок, подчеркивает военный эксперт. И он опять затянет всех в политику дебатов.