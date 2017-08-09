Акции протеста анонсированы из-за некачественного питания в ВСУ

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Депутатское обращение в связи с несоблюдением качества продуктов для военнослужащих ВСУ направлено генпрокурору Юрию Луценко; соответствующие данные продублировали президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщил внефракционный нардеп Виталий Куприй.

"Очень печальный ответ: стандарты действительно не выдержаны. Предприятия, которые принадлежат к консервному заводу Хмельницкой области, они специализируются уже давно на поставках в армию "собачьего корма" так называемого. Я хотел бы подчеркнуть — у нас есть данные, что эти предприятия не имели права участвовать в тендере, поскольку у них есть существующая налоговая задолженность и открыты производства. И Минобороны злоупотребляло своими полномочиями, они не хотят этого признавать", сказал Куприй в эфире телеканала "112 Украина", комментируя ответ компетентных органов на запрос о качестве питания военнослужащих.

По его словам, в ответе министра обороны Степана Полторака речь не шла о служебном расследовании. А главный военный прокурор Анатолий "Матиос предложил обращаться к Полтораку".

"Это замкнутый круг пока что, чтобы из него выйти, я направил запросы генпрокурору Луценко. С копиями Порошенко и премьер-министру Гройсману с информацией о том, что происходит. Если уже и здесь не удастся остановить этот беспредел, мы уже анонсировали общественные акции", — сказал Куприй.

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Относительно суммы убытков нардеп сказал, что стоимость партии составила около 20 млн грн. А также высказался за то, что 20% возмещения суммы по контракту — это слишком мало, и надо, чтобы возместили 100% потраченных средств, ведь поставленные продукты были совершенно не съедобны.

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Накануне разразился скандал в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая дислоцируется в районе города Яворов Львовской области. Во время проведения планового аудита Минобороны обнаружило в бригаде нарушений на 5 млн гривен за счет завышения цен на питание и выплату зарплат военным.