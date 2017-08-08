Миллион налево, миллион направо. ТОП краж в ВСУ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Говорить о повышении боевого духа в нынешних реалиях достаточно сложно, особенно на фоне очередных новостей о миллионных растратах в армии.

Ни для кого не секрет, что на питание и имущество для ВСУ выделены из бюджета колоссальные средства. Так, в этом году в бюджете на 2017 год предусмотрено 129 млрд грн на сферу безопасности и обороны.

И хотя президент Петр Порошенко и громко заявлял, что никому не позволит обворовывать армию страны и наживаться на поставках вооружения, ситуация с коррупцией в армейских частях вовсе не радует.

Куда и на что в реальности идут миллиарды из бюджета, под вопросом.

Махинации с питанием и зарплатами

На этот раз скандал произошел в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая дислоцируется в районе города Яворов Львовской области. Во время проведения планового аудита Минобороны обнаружило в бригаде нарушений на 5 млн гривен за счет завышения цен на питание и выплату зарплат военным. И это, на минуточку, только в одной бригаде, а таких в Украине 11, и это в ходе плановой проверки!

"Основная часть, а это более 4,2 млн. гривен, связана с безосновательным завышением объемов и стоимости услуг за питание. В течение 2016 года ежедневно на трехразовом пищевом обеспечении, якобы, находились, от 200 до 450 офицеров и контрактников. Вызывает сомнения и тот факт, что зафиксирована почти 100%-ная явка на приемы пищи даже в выходные и праздничные дни", – сообщает пресс-служба Минобороны.

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Кроме того, во время проверки обнаружили более 433 тысяч гривен незаконных расходов на выплату зарплат.

"Эти средства выплачены военнослужащим, которые считаются самовольно оставившими воинскую часть и не имеющими права на получение денежного обеспечения, пока идет расследование указанных фактов", – отметили в Минобороны.

Помимо этого, проверка нашла недостачу имущества продовольственной службы на 185 тысяч гривен. "Установлены нарушения, связанные с неучетом полученного военного имущества, несвоевременными выплатами денежного обеспечения и другие", – говорится в сообщении.

В связи с найденными нарушениями министр обороны Степан Полторак приказал провести детальную проверку.

Купить любой ценой

Впрочем, повальным воровством и коррупцией в армейских частях уже никого не удивишь, а скандалы в сфере госзакупок Минобороны происходят с завидной регулярностью.

Растраты на Львовском бронетанковом заводе

14 июля 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали ряд офицеров ВСУ и руководителей Львовского бронетанкового завода по подозрению в махинациях на десятки миллионов гривен при закупках двигателей для танков.

Сообщалось, что на предприятии вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, бывшие в использовании. К тому же эти бывшие, а иногда и нерабочие двигатели в 2008–2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Выпуск этой модели двигателей, как заявили в НАБУ, был прекращен еще с 1990-х годов.

Однако по документам, завод приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил ВСУ 40 двигателей за 28 млн 560 тыс. Грн.

В итоге Соломенский райсуд Киева арестовал директора завода Романа Тымкива по подозрению в "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением".

Однако 19 июля 2017 года стало известно, что Тымкив вышел из СИЗО под залог в размере 2 млн грн.

В понедельник, 7 августа, стало известно, что Львовский бронетанковый завод оштрафовали на 10 миллионов. Предприятие обвинили в несвоевременном изготовлении и поставке машин "Дозор-Б".

Министерство обороны и Львовский бронетанковый завод заключили договор в декабре 2015 году. По соглашению предприятие должно было изготовить десять боевых колесных машин "Дозор-Б". Техника предназначалась для отправки в АТО.

"В связи с превышением суммы средств, перечисленных Минобороны над фактическими затратами завода на изготовление и поставку продукции, исполнитель (ГП "Львовский бронетанковый завод") должен был вернуть заказчику средства, полученные ранее в качестве предоплаты по контракту в сумме почти 6, 5 миллионов гривен. Однако указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил", — объяснили в прокуратуре.

Скандал с закупками формы

В мае 2016 года произошел многомиллионный скандал в сфере закупок одежды для военных. Сразу несколько источников из офиса реформ Минобороны и волонтеры забили тревогу: на склады оборонного ведомства поставили 20 тысяч комплектов формы, качество которой хуже некуда.

"Ткань пластмасс. Чистый. Как старая "гелетейка", только тоньше, – писал волонтер Роман Доник. – А часть, она и есть. Только пошита по новым раскройкам. Вспыхивать будет мгновенно. Это первый, пробный шар. Потом они хотят всю армию в это одеть".

А в октябре 2016 года стало известно, что военное ведомство закупило бракованную форму: за 95 тысяч некачественных комплектов армейской одежды заплатили более 15 млн гривен!

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По этому факту военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело против чиновников Минобороны.

Отмечалось, что договоры с компаниями-производителями на покупку летней формы были заключены в апреле 2016. Проверку качества этих костюмов должны были осуществить чиновники Минобороны.

"Однако, указанные должностные лица проверку не осуществили. Получив продукцию ненадлежащего качества, подписали акты ее приема, на основании которых Минобороны Украины были перечислены бюджетные средства на счета субъектов хозяйствования на сумму более 15 млн грн", — говорится в сообщении.

Уголовное производство было начато по ч.2 ст.364 УК Украины — злоупотребление служебным положением.

Списанные парашюты

В декабре 2016 года стало известно, что парашютные системы, которые Минобороны купило за 11,59 млн грн в сентябре 2015 года, были незаконно списаны из воинских частей. Об этом сообщали "Наші гроші" ссылаясь на постановление Святошинского райсуда Киева.

Как установило следствие, служебные лица оборонного ведомства в сговоре с руководителем "Укравтопостач" подделали документы о непригодности парашютов ПСУ-36 серии 2. После этого их списали из воинских частей. Затем у фиктивных компаний "Мастер Трейд" и "Тревел Компани Плюс" "Укравтопостач" купил 35 парашютных систем ПСУ-36 серии 2, после чего продал их Минобороны.

Уголовное дело начали в июле 2015 году по признакам "уклонения от уплаты налогов в значительных размерах".

Скандал с рациями

Армия остается без современных средств связи потому, что власти не могут поделить госзаказ стоимостью 350 млн долларов, пишут СМИ.

Эпопея с закупками раций и радиостанций для армии началась еще в 2015 году. Как раз перед визитом Петра Порошенко в Израиль Минобороны подписало контракт с израильской фирмой Elbit на поставку средств связи на 4 миллиона долларов.

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Но год спустя начальник войск связи генерал-майор Владимир Рапко внезапно выступил с инициативой организовать демонстрацию образцов турецкой компании Aselsan. Сразу же после этой демонстрации на основании рекомендаций Генштаба в Минобороны решили, что оборудование для ВСУ будет поставлять турецкая компания.

И тут разразился скандал: оказалось, что стоимость первой поставки на 1,5 млн долларов завышена минимум на 30%. И по этой же цене планируют закупить остальное оборудование на сумму в 350 млн долларов. Соответственно, переплата в этом случае составит более 100 млн долларов.

"Группа представителей от Порошенко лоббирует израильского поставщика, люди Яценюка настаивают на турецком. И пока каждый из них обвиняет другого в коррупционных интересах, войска остаются без качественной современной связи. Положение дел на фронте верхушку БПП и "Народного фронта" интересует гораздо меньше, чем возможность получить "откат" до 30% стоимости госзаказа, а это более 100 млн долларов", - пишет в статье UA1 Олег Ткаченко.

В уголовном производстве по этому поводу уже фигурируют чиновники из Минобороны, Торгово-промышленной палаты и структур "Укроборонпрома". Предварительно Генпрокуратура инкриминирует им препятствование деятельности ВСУ (от 5 до 8 лет тюрьмы), создание преступной организации (от 5 до 12 лет заключения) и служебную халатность (до трех лет лишения свободы).

По материалам из открытых источников интернет