Эксперт: технику для снайперов ВСУ могут купить только США или волонтеры

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В США проводят тендер на закупку снайперского оборудования для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в контракте от Госдепа США, размещенном на сайте компании GovTribe.

В целом речь идет о 630 предметах снайперского снаряжения. В частности, оптические прицелы, дальномеры, а также портативные метеостанции, армейские рюкзаки, кейсы для оружия, тактические бинокли и наборы для тактического маскировки.

Оборудование должно быть только новым, с легального рынка и не ремонтированным. Сумма для закупок не указывается. В Минобороны сообщили, что с начала 2014-го года США потратили на помощь Вооруженным силам Украины более 600 миллионов долларов.

Свое мнение об американской военной помощи в эфире радиостанции Голос Столицы выразил военный эксперт Игорь Левченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки зараз снайперське спорядження потрібно українським військовим?

– Саме таке снайперське обладнання дуже потрібно на фронті, для забезпечення снайперів, снайперських пар, снайперських підрозділів.

Тому що в принципі можна сказати, що таке обладнання, яке ви перерахували, на сьогодні поставляється на фронт тільки волонтерськими організаціями. І в принципі, за виключенням деяких приладів спостереження, зокрема нічного бачення, які купляються Міноборони, інше специфічне обладнання, воно в основному поставляється лише за рахунок волонтерів волонтерських організацій.

Якщо казати, в чому переваги саме даної американської поставки, яка планується, це те що іноді, можливо навіть часто, волонтери поставляють відповідне спорядження, яке має більш комерційне призначення. І у порівнянні з суто бойовим військовим спорядженням, яке наприклад використовується в тій самій армії США, воно має дещо знижені характеристики.

В даному випадку ми скоріше за все будемо мати чітку гарантію того, що це обладнання і засоби забезпечення будуть найвищої якості.

А стосовно взагалі поставок з США, подібні такі були?

– В принципі, суто снайперських таких приладів до цього не було. Але США постачали до цього засоби прицілювання, тобто приціли, дальноміри, засоби нічного бачення і нічні приціли, до цього поставлялися до України.

А стосовно майбутньої можливої партії в 630 предметів снайперського спорядження, чи не виглядає воно доволі скромно?

– Снайперів звичайно у складі підрозділів не так вже і багато. Таке специфічне спорядження може надійти цілеспрямовано на озброєння певних підрозділів. Або розвідувальних, або сил спеціальних операцій, для того щоб максимально укомплектувати і забезпечити певний підрозділ.

Таких підрозділів, їх не так багато. І в принципі, перелік в 600 з зайвим одиниць, він не такий вже і малий, тому що в принципі все, що стосується снайперського спорядження і обладнання, це можна сказати такі штучні речі. Тобто вони одиничні, досить дорогі за одиницю товару і в принципі можуть навіть підбиратися під конкретного фахівця, спеціаліста, бійця.

Скільки приблизно зараз коштує оснастити сучасною технікою одного снайпера?

– Мені важко сказати. Але це можуть бути і десятки тисяч доларів.

Яку роль снайпери відіграють в війні на Донбасі?

– Треба розуміти, що снайпери, це ж вони різні. Є снайпери в лінійних підрозділах, є снайпери в розвідувальних підрозділах, є снайпери сил спеціальних операцій, або інших спецпідрозділів інших силових структур України. Вони виконують різні завдання, але одне з їхніх завдань, це придушення активності ворога на певному напрямі.

Тобто якщо ми бачимо, наприклад, що на будь-якому напрямі ворог готується до проведення якихось активних дій, але в той же час у нас є обмеження на застосування, наприклад, артилерії, то використання снайперського вогню, воно крім досить високої ефективності щодо влучання і так далі, воно має достатньо сильну психологічну дію на солдат противника і таким чином можна в принципі навіть зірвати певні плани ворога, або примусити його відмовитися від якихось планів, задач, які він перед собою поставив. Знизити його активність на певній ділянці фронту.

Якщо брати допомогу минулорічну від тих же США. Наприкінці минулого року тоді ще президент Барак Обама підписував бюджет на 2017 рік, в якому було передбачено виділення Україні 350 мільйонів доларів на військову допомогу. Ця військова допомога була якось відчутна і помітна для нашої армії?

– В принципі, треба розуміти, що ця допомога спрямовується не тільки на закупівлю якогось військового спорядження, техніки, і так далі. Вона в тому числі витрачається, наприклад, на реалізацію програм підготовки.

Якщо ми проаналізуємо заяви нашого військового керівництва, очільників інших силових відомств, в принципі, можна більш-менш собі уявити, яка саме допомога в яких об'ємах відходить від США. Тобто ми пам'ятаємо, раніше це були такі більш гучні, це постачання "хамерів". Це постачання радарів артилерійських, постачання тих самих засобів зв'язку, які поставлялися в принципі в кількості навіть декількох тисяч і таке інше.

З останніх заяв, яка може свідчити про об'єм і спрямованість військової допомоги США, можна виділити, наприклад, заяву про те, що американці фактично на базі Яворівського полігону профінансували створення сучасного такого імітаційного містечка навіть, з центром цифрової обробки інформації, застосуванням системи Miles.

Це система, яка дозволяє максимально близько імітувати бойові дії, з застосуванням військової техніки і штатного озброєння без використання боєприпасів. Тобто США цього року планується до кінця створити такий комплекс бригадного рівня, який дозволить проводити повноцінні навчання цілої бригади з застосування цієї системи. Це досить дороге задоволення, в принципі, крім всього іншого.

Ранее военный эксперт Олег Стариков в эфире "ГС" прояснил, кто виноват в блокировании военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.