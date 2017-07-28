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    Интервью

    Эксперт: технику для снайперов ВСУ могут купить только США или волонтеры

    (обновлено: )10703
    Получив снайперское снаряжение от США, украинские военнослужащие могут быть спокойны, что техника – высокого качества, заявил военный эксперт Игорь Левченко.
    Снайперская винтовка
    @AvakovArsen

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    В США проводят тендер на закупку снайперского оборудования для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в контракте от Госдепа США, размещенном на сайте компании GovTribe.

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    В целом речь идет о 630 предметах снайперского снаряжения. В частности, оптические прицелы, дальномеры, а также портативные метеостанции, армейские рюкзаки, кейсы для оружия, тактические бинокли и наборы для тактического маскировки.

    Оборудование должно быть только новым, с легального рынка и не ремонтированным. Сумма для закупок не указывается. В Минобороны сообщили, что с начала 2014-го года США потратили на помощь Вооруженным силам Украины более 600 миллионов долларов.

    Свое мнение об американской военной помощи в эфире радиостанции Голос Столицы выразил военный эксперт Игорь Левченко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Наскільки зараз снайперське спорядження потрібно українським військовим?

    – Саме таке снайперське обладнання дуже потрібно на фронті, для забезпечення снайперів, снайперських пар, снайперських підрозділів.

    Тому що в принципі можна сказати, що таке обладнання, яке ви перерахували, на сьогодні поставляється на фронт тільки волонтерськими організаціями. І в принципі, за виключенням деяких приладів спостереження, зокрема нічного бачення, які купляються Міноборони, інше специфічне обладнання, воно в основному поставляється лише за рахунок волонтерів волонтерських організацій.

    Якщо казати, в чому переваги саме даної американської поставки, яка планується, це те що іноді, можливо навіть часто, волонтери поставляють відповідне спорядження, яке має більш комерційне призначення. І у порівнянні з суто бойовим військовим спорядженням, яке наприклад використовується в тій самій армії США, воно має дещо знижені характеристики.

    В даному випадку ми скоріше за все будемо мати чітку гарантію того, що це обладнання і засоби забезпечення будуть найвищої якості.

    А стосовно взагалі поставок з США, подібні такі були?

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    – В принципі, суто снайперських таких приладів до цього не було. Але США постачали до цього засоби прицілювання, тобто приціли, дальноміри, засоби нічного бачення і нічні приціли, до цього поставлялися до України.

    А стосовно майбутньої можливої партії в 630 предметів снайперського спорядження, чи не виглядає воно доволі скромно?

    – Снайперів звичайно у складі підрозділів не так вже і багато. Таке специфічне спорядження може надійти цілеспрямовано на озброєння певних підрозділів. Або розвідувальних, або сил спеціальних операцій, для того щоб максимально укомплектувати і забезпечити певний підрозділ.

    Таких підрозділів, їх не так багато. І в принципі, перелік в 600 з зайвим одиниць, він не такий вже і малий, тому що в принципі все, що стосується снайперського спорядження і обладнання, це можна сказати такі штучні речі. Тобто вони одиничні, досить дорогі за одиницю товару і в принципі можуть навіть підбиратися під конкретного фахівця, спеціаліста, бійця.

    Скільки приблизно зараз коштує оснастити сучасною технікою одного снайпера?

    – Мені важко сказати. Але це можуть бути і десятки тисяч доларів.

    Яку роль снайпери відіграють в війні на Донбасі?

    – Треба розуміти, що снайпери, це ж вони різні. Є снайпери в лінійних підрозділах, є снайпери в розвідувальних підрозділах, є снайпери сил спеціальних операцій, або інших спецпідрозділів інших силових структур України. Вони виконують різні завдання, але одне з їхніх завдань, це придушення активності ворога на певному напрямі.

    Тобто якщо ми бачимо, наприклад, що на будь-якому напрямі ворог готується до проведення якихось активних дій, але в той же час у нас є обмеження на застосування, наприклад, артилерії, то використання снайперського вогню, воно крім досить високої ефективності щодо влучання і так далі, воно має достатньо сильну психологічну дію на солдат противника і таким чином можна в принципі навіть зірвати певні плани ворога, або примусити його відмовитися від якихось планів, задач, які він перед собою поставив. Знизити його активність на певній ділянці фронту.

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    Якщо брати допомогу минулорічну від тих же США. Наприкінці минулого року тоді ще президент Барак Обама підписував бюджет на 2017 рік, в якому було передбачено виділення Україні 350 мільйонів доларів на військову допомогу. Ця військова допомога була якось відчутна і помітна для нашої армії?

    – В принципі, треба розуміти, що ця допомога спрямовується не тільки на закупівлю якогось військового спорядження, техніки, і так далі. Вона в тому числі витрачається, наприклад, на реалізацію програм підготовки.

    Якщо ми проаналізуємо заяви нашого військового керівництва, очільників інших силових відомств, в принципі, можна більш-менш собі уявити, яка саме допомога в яких об'ємах відходить від США. Тобто ми пам'ятаємо, раніше це були такі більш гучні, це постачання "хамерів". Це постачання радарів артилерійських, постачання тих самих засобів зв'язку, які поставлялися в принципі в кількості навіть декількох тисяч і таке інше.

    З останніх заяв, яка може свідчити про об'єм і спрямованість військової допомоги США, можна виділити, наприклад, заяву про те, що американці фактично на базі Яворівського полігону профінансували створення сучасного такого імітаційного містечка навіть, з центром цифрової обробки інформації, застосуванням системи Miles.

    Це система, яка дозволяє максимально близько імітувати бойові дії, з застосуванням військової техніки і штатного озброєння без використання боєприпасів. Тобто США цього року планується до кінця створити такий комплекс бригадного рівня, який дозволить проводити повноцінні навчання цілої бригади з застосування цієї системи. Це досить дороге задоволення, в принципі, крім всього іншого.

    Ранее военный эксперт Олег Стариков в эфире "ГС" прояснил, кто виноват в блокировании военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.

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