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    Аналитика и комментарии

    Термобарическое оружие ВСУ: законность и перспективы

    (обновлено: )25801
    Под вопросом остаются сроки, когда военные получат гранатометы в массовом количестве для того, чтобы перевооружить всех гранатометчиков на данную систему, считает военный эксперт Олег Жданов.
    Госконцерн Укроборонпром провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для запуска ракет РС-80
    ukroboronprom.com.ua

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Предприятие ГК "Укроборонпром" рапортует о разработке нового термобарического оружия. Пехотный огнемет РПО-16 от научно-исследовательского института химических продуктов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

    Заместитель генерального директора Госконцерна по авиастроению и производства "Укроборонпрома" Владимир Коробов в частности отметил, что "в мире очень немногие страны имеют технологию создания термобарических боеприпасов". По его словам, это первые разработки оружия такого типа в Украине.

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    Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Одним из образцов термобарической оружия является РПА-16 — реактивный пехотный гранатомет, который отстреливает реактивную гранату со специальной термобарической смесью. Это оружие способно уничтожать противника даже за мощным укрытием.
    Свое мнение о применении нового вооружения украинской армией выразил в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов.

    Действительно ли термобарическое оружие когда-то находилось на вооружении ВСУ?

    — В принципе да, когда мы были в составе Советского Союза. Здесь ничего нового нет.

    Укроборонпром показал огневые испытания новой техники
    Канал Державний концерн "Укроборонпром" на youtube
    Огневые испытания новой техники "Укроборонпрома"

    Это так называемые вакуумные боеприпасы или вакуумные бомбы. Они были изобретены еще в 70-х годах. И активно применялись в Афганистане Советским Союзом. Негласно, конечно же, но тем не менее. Поэтому это старая разработка в принципе. Они довели ее до ума и сделали гранатомет. В России есть аналогичный гранатомет, называется "Шмель" — реактивный гранатомет, тоже из термобарического оружия. Поэтому, в общем-то, конечно, это очень хорошо, что "Укроборонпром" начинает думать о Вооруженных силах и ставить на вооружение такие образцы, как термобарическое вооружение. Потому что оно как аккумулятивный заряд. Вы абсолютно правильно сказали, что в принципе по артиллерийскому боеприпасу похож по мощности, бронепробиваемости точнее. Либо оно действует как термобарический заряд для уничтожения пехоты, которая обороняется в каких-то укреплениях, окопах, зданиях и так далее.

    Относится ли термобарическое оружие к запрещенным или негуманным видам вооружения?

    — Да, действительно оно попадает в Женевскую конвенцию о запрете применения, массового применения термобарического оружия. То есть вакуумные боеприпасы. Поэтому в принципе и поменяли название — от слова "вакуумные боеприпасы" перешли к "термобарические боеприпасы". На термобарические пока нет распространения конвенции, а вот на вакуумные есть. Поэтому пока такая есть нестыковка.

    То есть использовать их в принципе военные смогут?

    — Да, они их могут применять, тем более, что это точечное применение и это не носит массовый характер. Дело в том, что вакуумные боеприпасы, они поражают живую силу противника на больших площадях, а здесь точечное применение. Поэтому на сегодняшний день пока что не существует официального запрета на применение этих боеприпасов.

    А те, что "Укроборонпром" разработал и, я так понимаю, что может поставить на конвейер такое оружие, это инициатива самого "Укроборонпрома"?

    — У нас "Укроборонпром" — очень медленная организация.

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    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Это заявка Вооруженных сил Украины, потому что реально мы столкнулись в боевых действиях с применением реактивных гранатометов "Шмель". Кстати, там достославный этот Гиви был убит именно с помощью такого гранатомета, термобарическим взрывом. Поэтому была заявка от Министерства обороны и войскам нужно такое вооружение, и они естественно проявляют инициативу.

    Нужна ли специальная подготовка для применения данного вида оружия?

    — В принципе те же самые гранатометчики, которые стоят в строю, которые умеют пользоваться обыкновенным гранатометом, в том числе и одноразовым типа "Муха" — есть такой знаменитый гранатомет, РПГ-18, вот или РПГ-22. Поэтому тут особенностей никаких нет. Разница только в виде боеприпаса, который применяется. А подготовка специалистов, она у нас есть, и они обучены. Все равно, каким снарядом стрелять.

    Сколько будет стоить один запал?

    — Во-первых, при постановке на конвейер, чем больше выпускается, тем дешевле это вооружение. Во-вторых, мы имеем возможность продавать его на внешнем рынке и тем самым зарабатывать средства для поставки в Вооруженные силы Украины. А самый главный критерий — это обороноспособность страны и боеспособность наших Вооруженных сил. Если мы хотим чувствовать себя в безопасности, то тут, по-моему, цена вопроса вообще не должна стоять. Страна должна тратить столько денег на оборону, чтобы граждане понимали, что армия в состоянии их защитить от любого противника.

    Должна ли информация о новейшем вооружении украинской армии поступать в массы?

    — Она всегда должна поступать в публичное пространство. И она всегда должна быть доведена до широких масс общественности.

    Военный крейсер Украина
    radio-rhodesia.livejournal.com
    На металлолом! В соцсетях обсудили продажу ракетного крейсера "Украина"

    Мы можем не доводить какие-то отдельные нюансы, допустим, тактико-технические характеристики. Они могут быть секретными, но само наличие, разработка и поставка в войска вот таких новых образцов вооружения или более мощных образцов вооружения, она должна отмечаться в прессе. Во-первых, для информирования общества, во-вторых, для того, чтобы наши враги тоже понимали, что у нас есть чем воевать.

    Какие новейшие достижения за последнее время отмечались?

    — У нас в принципе из таких больших достижений, я бы не сказал, чем они могут похвастаться, к сожалению. "Укроборонпром", еще раз повторюсь, очень медленно работает. У них есть очень много наработок со времен еще Советского Союза, которые надо довести до ума и что-то поставить в строй, что-то отбросить, если оно не пройдет испытания. У нас — да, бронемашины были. У нас был огневой модуль для БТР-4Е. У нас есть прекрасные разработки в ракетных комплексах. Комплекс "Гром" мы сейчас разрабатываем. У нас есть боеприпас для реактивных систем залпового огня "Смерч", по-моему, "Ольха" называется снаряд к этой системе. Разработок очень много. Вопрос быстроты их заказа и изготовления, вот в чем главный вопрос, и поставки в войска. Вот когда они представляют гранатомет — да, это все красиво, это все ура, но теперь главный вопрос, когда Вооруженные силы получат этот гранатомет в массовом количестве для того, чтобы перевооружить всех гранатометчиков на данную систему.

    О каких сроках может идти речь?

    На новое оружие и технику для ВСУ направят 9 млрд грн - Порошенко. Видео
    Espreso.TV/Youtube
    На новое оружие и технику для ВСУ направят 9 млрд грн - Порошенко

    — Это очень хороший вопрос. Я бы сам хотел получить на него ответ. Просто когда кто-то заинтересован в поставках вооружения, допустим с этим минометом "Молот", который абсолютно был не нужен Вооруженным силам, прекрасно справлялся старый ПМ-120, но "Молот" поменяли во всех

    Вооруженных силах на сегодняшний день. Я вам докладываю, что старых минометов практически не осталось. Значит, кто-то был заинтересован в такой массовости замены миномета.

    И дай Бог, чтобы были также заинтересованы в замене тех же гранатометов или в поставке боеприпасов "Ольха" для РТЗВ "Смерч". Поэтому тут вопрос именно заинтересованности. Но пока государство очень сильно проигрывает в этом вопросе.

    Ранее Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что необходимость расформирования концерна "Укроборонпром" уже стала аксиомой, однако сделать это получится лишь после ухода с должности Петра Порошенко.

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