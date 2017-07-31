Термобарическое оружие ВСУ: законность и перспективы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Предприятие ГК "Укроборонпром" рапортует о разработке нового термобарического оружия. Пехотный огнемет РПО-16 от научно-исследовательского института химических продуктов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Заместитель генерального директора Госконцерна по авиастроению и производства "Укроборонпрома" Владимир Коробов в частности отметил, что "в мире очень немногие страны имеют технологию создания термобарических боеприпасов". По его словам, это первые разработки оружия такого типа в Украине.

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Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Одним из образцов термобарической оружия является РПА-16 — реактивный пехотный гранатомет, который отстреливает реактивную гранату со специальной термобарической смесью. Это оружие способно уничтожать противника даже за мощным укрытием.

Свое мнение о применении нового вооружения украинской армией выразил в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов.



Действительно ли термобарическое оружие когда-то находилось на вооружении ВСУ?

— В принципе да, когда мы были в составе Советского Союза. Здесь ничего нового нет. Канал Державний концерн "Укроборонпром" на youtube Огневые испытания новой техники "Укроборонпрома"

Это так называемые вакуумные боеприпасы или вакуумные бомбы. Они были изобретены еще в 70-х годах. И активно применялись в Афганистане Советским Союзом. Негласно, конечно же, но тем не менее. Поэтому это старая разработка в принципе. Они довели ее до ума и сделали гранатомет. В России есть аналогичный гранатомет, называется "Шмель" — реактивный гранатомет, тоже из термобарического оружия. Поэтому, в общем-то, конечно, это очень хорошо, что "Укроборонпром" начинает думать о Вооруженных силах и ставить на вооружение такие образцы, как термобарическое вооружение. Потому что оно как аккумулятивный заряд. Вы абсолютно правильно сказали, что в принципе по артиллерийскому боеприпасу похож по мощности, бронепробиваемости точнее. Либо оно действует как термобарический заряд для уничтожения пехоты, которая обороняется в каких-то укреплениях, окопах, зданиях и так далее.



Относится ли термобарическое оружие к запрещенным или негуманным видам вооружения?

— Да, действительно оно попадает в Женевскую конвенцию о запрете применения, массового применения термобарического оружия. То есть вакуумные боеприпасы. Поэтому в принципе и поменяли название — от слова "вакуумные боеприпасы" перешли к "термобарические боеприпасы". На термобарические пока нет распространения конвенции, а вот на вакуумные есть. Поэтому пока такая есть нестыковка.



То есть использовать их в принципе военные смогут?

— Да, они их могут применять, тем более, что это точечное применение и это не носит массовый характер. Дело в том, что вакуумные боеприпасы, они поражают живую силу противника на больших площадях, а здесь точечное применение. Поэтому на сегодняшний день пока что не существует официального запрета на применение этих боеприпасов.

А те, что "Укроборонпром" разработал и, я так понимаю, что может поставить на конвейер такое оружие, это инициатива самого "Укроборонпрома"?

— У нас "Укроборонпром" — очень медленная организация.

Это заявка Вооруженных сил Украины, потому что реально мы столкнулись в боевых действиях с применением реактивных гранатометов "Шмель". Кстати, там достославный этот Гиви был убит именно с помощью такого гранатомета, термобарическим взрывом. Поэтому была заявка от Министерства обороны и войскам нужно такое вооружение, и они естественно проявляют инициативу.



Нужна ли специальная подготовка для применения данного вида оружия?

— В принципе те же самые гранатометчики, которые стоят в строю, которые умеют пользоваться обыкновенным гранатометом, в том числе и одноразовым типа "Муха" — есть такой знаменитый гранатомет, РПГ-18, вот или РПГ-22. Поэтому тут особенностей никаких нет. Разница только в виде боеприпаса, который применяется. А подготовка специалистов, она у нас есть, и они обучены. Все равно, каким снарядом стрелять.



Сколько будет стоить один запал?

— Во-первых, при постановке на конвейер, чем больше выпускается, тем дешевле это вооружение. Во-вторых, мы имеем возможность продавать его на внешнем рынке и тем самым зарабатывать средства для поставки в Вооруженные силы Украины. А самый главный критерий — это обороноспособность страны и боеспособность наших Вооруженных сил. Если мы хотим чувствовать себя в безопасности, то тут, по-моему, цена вопроса вообще не должна стоять. Страна должна тратить столько денег на оборону, чтобы граждане понимали, что армия в состоянии их защитить от любого противника.

Должна ли информация о новейшем вооружении украинской армии поступать в массы?

— Она всегда должна поступать в публичное пространство. И она всегда должна быть доведена до широких масс общественности.

Мы можем не доводить какие-то отдельные нюансы, допустим, тактико-технические характеристики. Они могут быть секретными, но само наличие, разработка и поставка в войска вот таких новых образцов вооружения или более мощных образцов вооружения, она должна отмечаться в прессе. Во-первых, для информирования общества, во-вторых, для того, чтобы наши враги тоже понимали, что у нас есть чем воевать.



Какие новейшие достижения за последнее время отмечались?

— У нас в принципе из таких больших достижений, я бы не сказал, чем они могут похвастаться, к сожалению. "Укроборонпром", еще раз повторюсь, очень медленно работает. У них есть очень много наработок со времен еще Советского Союза, которые надо довести до ума и что-то поставить в строй, что-то отбросить, если оно не пройдет испытания. У нас — да, бронемашины были. У нас был огневой модуль для БТР-4Е. У нас есть прекрасные разработки в ракетных комплексах. Комплекс "Гром" мы сейчас разрабатываем. У нас есть боеприпас для реактивных систем залпового огня "Смерч", по-моему, "Ольха" называется снаряд к этой системе. Разработок очень много. Вопрос быстроты их заказа и изготовления, вот в чем главный вопрос, и поставки в войска. Вот когда они представляют гранатомет — да, это все красиво, это все ура, но теперь главный вопрос, когда Вооруженные силы получат этот гранатомет в массовом количестве для того, чтобы перевооружить всех гранатометчиков на данную систему.

О каких сроках может идти речь?

— Это очень хороший вопрос. Я бы сам хотел получить на него ответ. Просто когда кто-то заинтересован в поставках вооружения, допустим с этим минометом "Молот", который абсолютно был не нужен Вооруженным силам, прекрасно справлялся старый ПМ-120, но "Молот" поменяли во всех

Вооруженных силах на сегодняшний день. Я вам докладываю, что старых минометов практически не осталось. Значит, кто-то был заинтересован в такой массовости замены миномета.

И дай Бог, чтобы были также заинтересованы в замене тех же гранатометов или в поставке боеприпасов "Ольха" для РТЗВ "Смерч". Поэтому тут вопрос именно заинтересованности. Но пока государство очень сильно проигрывает в этом вопросе.

Ранее Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что необходимость расформирования концерна "Укроборонпром" уже стала аксиомой, однако сделать это получится лишь после ухода с должности Петра Порошенко.