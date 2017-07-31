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    Экономика

    "Укроборонпром" вошел в ТОП-100 военно-промышленных компаний мира

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    Выручка "Укроборонпрома" от реализации военной продукции в 2016 году, по данным издания Defense News, составила $1,075 млрд или на 17% больше, чем в 2015 году.
    Здание Укроборонпрома
    Сайт "Укроборонпрома"

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" занял 62-е место в мировом рейтинге оборонных компаний, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.

    Согласно данным издания Defense News, выручка "Укроборонпрома" от реализации военной продукции в 2016 году составила $1,075 млрд или на 17% больше, чем в 2015 году.

    Данные Defense News

    На первом месте рейтинга — Lockheed Martin (США, $43,468 млрд выручки), на втором Boeing (США, $29,5 млрд выручки), на третье место вышла Великобритания — ВAE Systems ($23,62 млрд выручки).

    Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" в 2016 году увеличил экспорт украинских вооружений на 25% до 770 млн долларов.

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