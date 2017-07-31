"Укроборонпром" вошел в ТОП-100 военно-промышленных компаний мира

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" занял 62-е место в мировом рейтинге оборонных компаний, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным издания Defense News, выручка "Укроборонпрома" от реализации военной продукции в 2016 году составила $1,075 млрд или на 17% больше, чем в 2015 году.

Данные Defense News

На первом месте рейтинга — Lockheed Martin (США, $43,468 млрд выручки), на втором Boeing (США, $29,5 млрд выручки), на третье место вышла Великобритания — ВAE Systems ($23,62 млрд выручки).

Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" в 2016 году увеличил экспорт украинских вооружений на 25% до 770 млн долларов.