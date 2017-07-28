Ликвидация "Антонова": в "Укроборонпроме" прокомментировали информацию

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Своим решением правительство ликвидировало пустое юридическое лицо, государственный авиастроительный концерн "Антонов", поскольку еще 31 марта 2015 года предприятие "Антонов" вошло в состав "Укроборонпром", сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

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"За последние дни украинское информационное пространство "взорвалось" от новости "государственный авиастроительный концерн "Антонов" — ликвидирован…Различные" эксперты "начали распространять призывы типа "убили Антонов" и рассуждать о судьбе украинской авиастроительной отрасли. Не говоря уже о российской пропагандистской машине, которая, как обычно, переделала эту новость в информационное оружие. Только внимательный читатель мог заметить, что речь идет о ликвидации юридического лица — государственного авиастроительного концерна "Антонов", из-за отсутствия в нем участников", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 26 января 2016 года Кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".