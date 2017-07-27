"Укроборонпром" испытал новейшие ракеты

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. "Укроборонпром" провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80, от ГАХК "Артем". Для тестирования нового боевого модуля был задействован "Фантом-2", сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Госконцерн "Укроборонпром" провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для запуска ракет РС-80, производства компании "Артем". Для тестирования нового боевого модуля был задействован обновленный беспилотный БТР Фантом-2, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

ukroboronprom.com.ua Укроборонпром показал испытания новейших ракет

Обновленная версия "Фантома-2" получила важные изменения. В частности колесную формулу 8х8, вместо 6х6 в первой версии. Это позволяет разместить на БТР больше полезной нагрузки, установить более мощное оружие. Благодаря увеличенным габаритам разработчикам удалось установить более мощную силовую установку и увеличить запас автономного хода. Это позволило значительно повысить ходовые качества Фантома и улучшить проходимость.

Стрельбе из нового боевого модуля должны были доказать возможность установки на новую платформу больших по габаритам и массе боевых модулей. Во время практических стрельб боевого модуля с ракетами РС-80, которые способны создавать эффект боевого Града на поле боя, были поражены заданные цели и полностью проверена работа модуля в полевых условиях, включая баллистические показатели.

В это же время, "Фантом-2" подтвердил заложенные разработчиками характеристики и доказал эффективность модульного подхода в разработке вооружения, который позволяет за короткое время приспосабливать "Фантом" не только под разнообразные виды оружия, а и под разные задачи: от уничтожения противника до эвакуации раненых.

Фантом уже готовится к прохождению государственных испытаний с автоматическим пулеметом большого калибра и интегрированным высокоточным ракетным вооружением. Сейчас команда инженеров занимается доукомплектации новой платформы и тестированием ее ходовых характеристик и систем управления.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" в партнерстве с американской компанией Delphi сorporation основал новое госпредприятие "Электрические системы".